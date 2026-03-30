Ukrainas dronu ražotāji pārstājuši atbildēt uz ārvalstu pieprasījumiem. Drošības pārstāvji skaidro, kāpēc
Vairāki Ukrainas militārās nozares uzņēmumu vadītāji ziņo, ka ir saņēmuši tiešus brīdinājumus no Ukrainas drošības dienesta (SBU), kas aizliedzis viņiem veikt jebkādas komerciālas eksporta darbības, iepriekš tās nesaskaņojot.
Tiek ziņots, ka uzņēmumu vadītāji tagad izvairās no saziņas un dažos gadījumos pat pilnībā pārtrauc atbildēt uz ārvalstu eksporta pieprasījumiem, raizēs no tiešām sekām, kas šo rīcību rezultātā varētu skart viņu uzņēmumus. Turklāt stingrai kontrolei pakļauti arī uzņēmumi, kuru ražotnes atrodas ārpus Ukrainas teritorijas, jo arī tie darbojas Ukrainas jurisdikcijā.
Kā Jauns.lv nodrāda avoti Ukrainas drošības struktūrās, šāda Ukrainas rīcība pamatīgi sarežģījusi kompāniju sadarbību ar Eiropas un Tuvo Austrumu partneriem. Kā viens no šādiem piemēriem, kura eksports ticis pilnībā pārtraukts, ir uzņēmums "Skyfall", kas ražo bumbvedēja dronu "Vampire".
Kā ziņo avoti, stingrie ierobežojumi neesot saistīti ar komerciālo interešu zudumu, bet gan ar Ukrainas taktiskajiem apsvērumiem - Kijiva šādā veidā cenšas novērst jebkādu tehnoloģisko inovāciju datu noplūšanu, jo tie uzskatāmi par vienu no Ukrainas galvenajām priekšrocībām cīņā pret Krieviju. Līdz ar to turpmāk valstis Ukrainas dronu tehnoloģijām varēs piekļūt tikai ar oficiālu pretgaisa aizsardzības nolīgumu ar Kijivu.
Sadarbība ar Persijas līča valstīm
Vairāki avoti norāda, ka šāda shēma pašlaik tiek noslēgta ar vairākām Persijas līča monarhijām. Piemēram, piektdien, 27. martā, tika ziņots, ka Ukraina šādu nolīgumu noslēgusi ar Saūda Arābiju.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos apstiprināja, ka abas valstis ir "panākušas svarīgu vienošanos" par sadarbību aizsardzības jomā un ka viņš vizītes laikā ir ticies ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohammedu bin Salmanu. "Mēs esam gatavi dalīties ar Saūda Arābiju savā pieredzē un sistēmās. Arī Saūda Arābijai ir spējas, kas interesē Ukrainu, un šī sadarbība var būt abpusēji izdevīga," norādīja prezidents, neatklājot, par ko tieši ir panākta vienošanās.
Ukraina šobrīd aizvada aktīvas sarunas arī ar Kataru, uz kuru valsts nosūtījusi nelielu pretdronu ekspertu komandu. Apmaiņā pret palīdzību Kijiva ierosinājusi Dohai nodot savā rīcībā tās 12 iznīcinātāju lielo "Mirage 2000-5" floti.
Tāpat Ukraina aizvada aktīvas sarunas ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kuriem ukraiņi vairākkārt palīdzējuši dronu pārtveršanā. Tai skaitā, 12. martā Ukrainas operatori Dubaijas tuvumā notrieca Irānas raidītos "Shahed" dronus, kas bija vērsti pret dzīvojamo kompleksu, kā arī naftas un loģistikas objektiem valstī.
Lielākie ieguvēji - amerikāņi
Jāpiemin, ka Ukrainas ražotājiem noteiktie ierobežojumi ietekmējuši arī starptautiskos tirgus, un vairākas Persijas līča un Dienvidaustrumāzijas valstis, kam šobrīd ir liegta tieša piekļuve ukraiņu tehnoloģijām, pievērsušās viegli pieejamām Rietumu alternatīvām.
"Šķiet, ka galvenie ieguvēji no šīs situācijas ir amerikāņu ražotāji," pauž avoti, norādot, ka minētās valstis pievēršas tādiem rietumu uzņēmumiem kā "Anduril Industries", "Shield AI", "Skydio", "AeroVironment", "Epirus" vai "Powerus", ko finansiāli atbalsta ASV prezidenta Donalda Trampa dēli.