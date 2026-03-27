Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs par dronu incidentiem Baltijā: "Jāveic standarta izmeklēšanas darbības"
Izmeklēšana parādīs, vai bezpilota lidaparāti, kas šonedēļ nokrita Baltijas valstīs, bija ukraiņu izcelsmes, tomēr Krievija bieži izmanto šādus incidentus provokācijām, paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
"Ir jāveic standarta izmeklēšanas darbības, jāsavāc fragmenti un precīzi jānosaka aparātu tips. Ir skaidrs, ka Ukraina veic uzbrukumus ar tāldarbības droniem, un ir iespējamas novirzes no trajektorijas. Bet, atkal, tā ir tikai viena no versijām," viņš teica piektdien intervijā portālam "Delfi.lt".
"Mūsu izlūkošana norāda, ka Krievija bieži izmanto provokācijas uzbrukumu ostām laikā, nosūtot savus bezpilota lidaparātus, lai izraisītu provokācijas un spriedzi citās valstīs, lai radītu spiedienu, izmantojot eskalāciju," klāstīja Podoļaks.
Viņš nevarēja apstiprināt Ukrainas līdzdalību pašreizējās izmeklēšanās, bet pauda pārliecību par informācijas apmaiņu starp dienestiem, kas ļaus "ātri atrast kopīgu valodu".
Jau ziņots, ka šonedēļ visās trijās Baltijas valstīs ielidojuši un eksplodējuši droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Baltijas valstu amatpersonas uzsvērušas, ka tās ir Krievijas pilna mēroga agresijas kara sekas un jārēķinās, ka šādi incidenti var atkārtoties. Pirmdien agri no rīta Lietuvas Varēnas rajonā, netālu no robežas ar Baltkrieviju, drons nogāzās uz sasalušā Lavīsa ezera.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Savukārt Igaunijas ziemeļaustrumos no Krievijas gaisa telpas ielidojis drons trešdienas rītā ietriecies Auveres elektrostacijas skurstenī. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene apstiprināja, ka nokritušais un eksplodējušais lidaparāts bija Ukrainas drons, kas bija paredzēts mērķim Krievijā.
Latvijas amatpersonas atzinušas, ka arī Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.
Ukraina naktī uz trešdienu ar droniem uzbruka Krievijas Ustjlugas un Vīborgas ostām Ļeņingradas apgabalā. Pirms tam ukraiņu droni trāpīja Primorskas ostā Krievijas ziemeļrietumos. Šīs ostas atrodas Baltijas jūras Somu līča krastā.