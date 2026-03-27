Austrija plāno aizliegt bērniem līdz 14 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus
Austrijas valdošā koalīcija piektdien paziņojusi par plāniem aizliegt bērniem līdz 14 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus.
Austrija ar šo soli pievienojas virknei citu valstu, kas nosaka sociālo tīklu ierobežojumus jauniešiem.
Austrijas kanclera Kristiāna Štokera biroja amatpersona, kas atbild par digitalizāciju, paziņoja, ka attiecīgs likumprojekts tiks izstrādāts līdz jūnija beigām. Amatpersona norādīja, ka tiks izmantotas "tehniski modernas metodes" vecuma verifikācijai, kas ļaus lietotājiem pārbaudīt savu vecumu, vienlaikus saglabājot privātumu.
Pagaidām nav skaidrs, kad jaunie ierobežojumi varētu stāties spēkā. Tie vēl jāapstiprina parlamentam.
Austrālija 2024. gadā kļuva par pirmo valsti, kas aizliedza bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālo tīklu platformas. Aizliegums stājās spēkā pagājušā gada 10. decembrī. Indonēzijā līdzīgs aizliegums stāsies spēkā sestdien, un arī citas valstis apsver sekot Austrālijas piemēram.
Francijas likumdevēji janvārī apstiprināja likumprojektu, kas aizliedz sociālos tīklus bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem. Aizliegums varētu stāties spēkā nākamā mācību gada sākumā septembrī.
Arī Spānija pagājušajā mēnesī paziņoja par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, un Dānijas valdība pagājušajā rudenī paziņoja par politisku vienošanos, kas panākta, lai aizliegtu par 15 gadiem jaunākiem bērniem lietot sociālos tīklus.
Lielbritānijas valdība janvārī paziņoja, ka apsvērs iespēju aizliegt jauniešiem izmantot sociālos tīklus.
"Šodien ir laba diena mūsu valsts bērniem. Nākotnē mēs apņēmīgi aizsargāsim bērnus un jauniešus pret sociālo platformu negatīvo ietekmi," paziņoja vicekanclers Andreass Bablers. "Mēs vairs neskatīsimies, kā šīs platformas padara mūsu bērnus atkarīgus un bieži arī slimus," viņš piebilda.
Austrijas valdība plāno papildināt aizliegumu ar bērnu plašāku izglītošanu skolās par to, kā izmantot medijus un mākslīgo intelektu.