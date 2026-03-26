Tramps varētu samazināt ieroču piegādes Ukrainai, novirzot tos karam ar Irānu
Karš ar Irānu rada konkurenci par ierobežotajiem pretgaisa aizsardzības raķešu krājumiem, kas ir nepieciešami gan Ukrainai, gan ASV sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos.
Pentagons apsver iespēju novirzīt daļu Ukrainai paredzēto ieroču uz Tuvajiem Austrumiem, kur karš ar Irānu strauji samazina amerikāņu munīciju. Tas galvenokārt attiecas uz pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērējraķetēm, kas ir kritiski svarīgas Ukrainas pilsētu aizsardzībai. Diskusijas vēl nav pabeigtas, taču pats šādu plānu fakts liecina par pieaugošo slodzi uz ASV militārajiem resursiem, ziņo "The Washington Post", kas atsaucas uz avotiem militārajās aprindās.
Pretgaisa aizsardzības raķešu trūkums
Daļa ieroču tiek iegādāti, izmantojot NATO PURL programmu, saskaņā ar kuru Eiropas valstis maksā par amerikāņu ieroču nogādāšanu Ukrainā. Eiropas sabiedrotie jau ir piešķīruši aptuveni 4 miljardus dolāru šīm piegādēm, taču amerikāņu krājumi tiek izsmelti pārāk ātri. Tas varētu izraisīt piegādes kavēšanos vai izmaiņas turpmākajās palīdzības paketēs. Analītiskie "Telegram" kanāli koncentrējas uz potenciālu problēmu, kas varētu rasties Ukrainai.
Saskaņā ar avotiem, turpmākajās piegādēs, iespējams, netiks iekļautas pretgaisa aizsardzības sistēmas, jo ASV cenšas papildināt savas rezerves un stiprināt sabiedroto aizsardzību Persijas līča reģionā.
Iespējamā līdzekļu pārdale
Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina paziņoja, ka Kijiva pastāvīgi sazinās ar saviem partneriem un izprot pašreizējo nenoteiktību, kas saistīta ar karu Tuvajos Austrumos. Pentagons jau ir paziņojis Kongresam par savu nodomu novirzīt aptuveni 750 miljonus dolāru, ko sabiedrotie piešķīruši PURL programmas ietvaros, ASV krājumu papildināšanai, nevis papildu piegāžu nodrošināšanai Ukrainai.
Pentagons par kara izmaksām
Kara pret Irānu pirmā nedēļa ir izmaksājusi 11,3 miljardus ASV dolāru, teikts Pentagona atskaitē ASV Kongresam. ASV armija ziņoja, ka kara pirmajā nedēļas nogalē iztērējusi 5 miljardus dolāru par munīciju vien. 19. martā Pentagons nosūtīja Baltajam namam apstiprināšanai budžeta pieprasījumu vairāk nekā 200 miljardu dolāru apjomā, lai turpinātu finansēt karu ar Irānu. Summa ievērojami pārsniedz iepriekš publicētos datus par izdevumiem šim karam. Viens no papildu finansējuma mērķiem ir steidzami palielināt kritisko kategoriju ieroču un munīcijas ražošanu.