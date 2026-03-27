“Viņš bija mūsu aģents!” Lukašenko izteikumi par baltkrievu aktīvistu Protaseviču pārsteidz. Paša aktīvista izgājieni - vēl vairāk
Latvijas mediju nepamanīts palicis kādreiz pasaules uzmanību ieguvušā baltkrievu opozicionāra Romāna Protaseviča stāsta turpinājums. Pusgadu seni Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko izteikumi par viņu liek izbrīnīties. Tikmēr paša Protaseviča gaitas neizpratni par notiekošo vien vairo.
Oficiālā vizītē Vitebskā Baltkrievijas diktators Lukašenko, runājot par Rietumu sankciju tēmu, par Protaseviču izteicās aptuveni šādi: “Es detaļās par šo visu neizplūdīšu. Protasevičs ir mūsu izlūkošanas dienesta darbinieks. Vai mums bija nepieciešams viņu tolaik aizturēt? Bet man ir interesanti, kāpēc lidmašīna, kas lidoja uz Viļņu, nenolaidās tur. Tā pagriezās, aizlidoja uz Minsku un nosēdās pēc telefona zvana par kaut kādiem sprādzienbīstamiem objektiem... Nu, droši, nolaidieties Viļņā. Jūs taču lidojāt uz Viļņu! Jūs jau bijāt virs Viļņas! Nolaidieties! Bet lidmašīna pagriezās un aizlidoja uz Minsku. Tā nolaidās Minskā. Es devu zaļo gaismu šai operācijai. Galu galā viņš bija iefiltrējies tā saucamajā opozīcijā [...].”
Kā saprast notikušo?
No Lukašenko teiktā izriet, ka Romāns Protasevičs – kuru savulaik pasaulei pieteica, kā bezkaunīgā operācijā [pārtverot “Ryanair” reisu] nolaupītu informācijas avota “Nexta” dibinātāju un ilggadēju vadītāju – patiesībā bija Lukašenko režīma specdienestu pārstāvis.
Šo izņēmumu no Lukašenko apgalvojumiem Vitebskā atsevišķi pārpublicējis arī Baltkrievijas režīma oficiālais medijs “Belta”. Diktatora apgalvojumi atsauc atmiņā vēl 2023. gada maijā medijos izlasāmās ziņas – mēneša sākumā Protasevičam tika piespriesti astoņi gadi aiz restēm, bet mēneša beigās Lukašenko paziņoja par aktīvista apžēlošanu.
Diviem citiem "Nexta" darbiniekiem - Stepanam Putilo un Janam Rudikam – tolaik izdevās aizbēgt no Baltkrievijas. Abi aizmuguriski saņēma 20 un 19 gadus cietumā.
Sākoties Protaseviča tiesas prāvai, viņš tā gada februārī pilnībā atzina savu vainu video, kuru publiskoja diktatora Aleksandra Lukašenko totalitārā režīma kontrolētā ziņu aģentūra “Belta”. Tolaik daudzi uzskatīja, ka opozicionārs tika piespiests sniegt šādu liecību.
Minskā aizturētie: Romāns Protasevičs un viņa draudzene Sofija Sapega
Šobrīd vada propagandas šovu
Tikmēr pats Protasevičs šobrīd ir kļuvis gandrīz “neatpazīstams”. Viņa šī brīža gaitas var aplūkot Baltkrievijas propagandas resursa “CTVBY” kontā iekš “Youtube”.
Protasevičs tur, ģērbies glaunā uzvalkā, vada Krievijas intriģējošo sazvērestību šovu stilā veidotu raidījumu “Bez aizsega”.
Kādā no sižetiem tiek apskatīta Ignalinas AES un Protesevičs tur atkārto virkni Baltkrievijas un Krievijas propagandā izmantotu fundamentālu vēstījumu par to, ka Rietumi nerēķinās ar Baltkrieviju.
Tikmēr komentāros lasāmi anonīmi sveicieni Romānam, kurš tiek mīļi saukts par “Romku”. “Apsveicu ar pirmizrādi!” kāds novēl. “Redzi kā – dzīvē viss sakārtojas!” apgalvo cits.
Kas notika ar Protaseviču?
Baltkrievijas opozicionāram Romānam Protasevičam “liktenīgs” izrādījās “Ryanair” reiss 2021. gada maijā, kurā viņš lidoja kopā ar savu draudzeni, krievieti Sofju Sapegu.
Lidmašīnu nosēdināja Baltkrievijas iznīcinātājs, pēc Aleksandra Lukašenko personīgā rīkojuma. Lidosta šo incidentu centās skaidrot ar it kā saņemtu informāciju par spridzekli lidmašīnā. Pēc pārbaudes lidmašīna turpināja reisu, taču Protasevičs un Sapega palika Minskā, Lukašenko spēku rokās.
Arī Sapegai sākumā piespriests bargs sods, taču 2023. gada jūnijā Lukašenko apžēlojis arī viņu. “Mūsu novadniece Sofija Sapega saņēmusi unikālu iespēju sākt dzīvi no jauna. Pēc manas vēršanās pie Lukašenko viņa ir brīvībā,” pēc šī sacīja Krievijas [Sapegas dzimtene] Primorskas apgabala gubernators Oļegs Kožemjako.