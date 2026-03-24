Dānijas premjeres Fredriksenas bloks uzvar parlamenta vēlēšanās, kad saasinājušās attiecības ar ASV
Dānijas premjerministres Metes Frederiksenas vadītie sociāldemokrāti un kreisā spārna bloks otrdien notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguvuši visvairāk balsu, taču nav spējuši nodrošināt vairākumu, liecina vēlētāju aptaujas pēc balsošanas iecirkņu slēgšanas.
Aptaujas, ko publicēja Dānijas sabiedriskā raidorganizācija DR un televīzijas kanāls TV2, liecina, ka kreisais bloks 179 vietu parlamentā iegūs no 83 līdz 86 vietām, bet labējais bloks - no 75 līdz 78 vietām.
Bijušā premjerministra un pašreizējā ārlietu ministra Larsa Lekes Rasmusena pārstāvētie moderāti ieguvuši 14 vietas un viņiem atkal varētu būt izšķirošais vārds jaunās valdības veidošanā.
Priekšvēlēšanu kampaņā Frederiksena uzsvēra, ka Dānijai jāturpina pārapbruņoties un jāpalīdz aizsargāt Eiropu pret Krievijas draudiem, kā arī atzinusi, ka attiecības ar ASV būs jādefinē no jauna.
Dānijas attiecības ar Vašingtonu saasinājušās, jo ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt paudis vēlmi iegūt Grenlandi, Dānijas autonomo teritoriju, Savienoto Valstu kontrolē. Tramps vēl salīdzinoši nesen neizslēdza iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai varētu tikt izmantots militārs spēks, taču janvārī paziņoja, ka šāda iespēja vairs netiek izskatīta. Tramps arī atteicās no nodoma noteikt papildu muitas tarifus Eiropas valstīm, kas Grenlandes krīzē bija paudušas apņēmīgu atbalstu Dānijai.
Frederiksenas stingrā attieksme konfliktā ar Trampu paaugstināja viņas reitingus, palīdzot stabilizēt valdību pēc iepriekš piedzīvotā popularitātes krituma. Cenšoties to izmantot, Frederiksena izsludināja parlamenta vēlēšanas. Saskaņā ar Dānijas likumiem Frederiksenai bija jāizsludina jaunas vēlēšanas līdz 31. oktobrim, kad apritēs četri gadi kopš iepriekšējām vēlēšanām.
Frederiksena centusies sevi parādīt kā uzticamu krīzes pārvaldītāju. Pašlaik viņa vada trīs partiju centriski orientētu koalīciju, bet aptaujas liecina, ka pēc vēlēšanām šī alianse varētu neizdzīvot.
Priekšvēlēšanu kampaņā galvenokārt dominējuši iekšzemes jautājumi, tostarp pārtikas un degvielas cenas, lauksaimniecības nākotne, tīrs dzeramais ūdens un labturības standarti cūku fermās.
Tikmēr nacionālkonservatīvie centušies iegūt atbalstu, aicinot īstenot stingrāku imigrācijas politiku.