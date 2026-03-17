Aprit 35 gadi, kopš pazuda britu zēns Bens Nīdems: publiskots, kā viņš varētu izskatīties šodien
Jūlijā apritēs 35 gadi, kopš pazuda Bens Nīdems, taču viņa mamma Kerija ir apsolījusi nekad nepadoties un izmisīgi cer, ka vecuma progresijas attēls palīdzēs izbeigt viņas murgu.
51 gadu vecā Kerija Nīdema ir pārliecināta, ka viņas dēls Bens, kurš pazuda 21 mēneša vecumā no Grieķijas salas Kosas, varētu būt ticis nolaupīts un pārdots nelegālās adopcijas tirgū. Izmisusī māte, kura sākotnēji ir no Šefīldas, bet tagad dzīvo Turcijā, saka, ka, pirmo reizi ieraugot profesionāli veidoto vecuma progresijas attēlu, tas viņai “aizrāva elpu.”
Tagad Kerija cer, ka šis attēls varētu būt atslēga, lai atrastu viņas dēlu, kurš pazudis kopš 1991. gada 24. jūlija. Viņa stāsta, ka pienāk arvien vairāk informācijas, kas liecina — viņas dēls, iespējams, varētu būt ticis pārdots adopcijai Ņujorkas apkārtnē.
Šo “neticamo” attēlu izveidoja Nacionālās noziedzības aģentūras sarakstā iekļauts tiesu medicīnas mākslinieks Tims Videns, kurš strādā ar policijas spēkiem visā pasaulē. Cienījamais tiesu medicīnas mākslinieks attēlu radīja, izmantojot Bena bērnības fotogrāfijas un visas ģimenes attēlus. Viņš arī nosūtīja pilnu ziņojumu par šo attēlu detektīviem Dienvidjorkšīras policijā, kuri izmeklē viņa pazušanu.
Family of Sheffield’s Ben Needham wait for DNA test to see if US man is long-lost toddler https://t.co/Sjvy2ETwZk pic.twitter.com/mGFbQz8lBG— The Star, Sheffield (@SheffieldStar) March 17, 2026
Kerija sacīja: “Mums jāpārstāj dalīties ar bērnības fotogrāfijām, jo tas mums vairs nepalīdz — mēs tagad meklējam pieaugušu vīrieti. Bens varētu izskatīties kā šajā vecuma progresijas attēlā, un es gribu aicināt cilvēkus Amerikā to rūpīgi aplūkot. Mēs vienmēr esam aicinājuši atsaukties cilvēkus, ja viņi Grieķijā atvaļinājuma laikā ir redzējuši Benu, bet tagad mēs saņemam arvien vairāk informācijas no Amerikas un skatāmies bērnu tirdzniecības virzienā. Mums vajag, lai šo vecuma progresijas attēlu redz tieši tur. Pastāv lielāka iespēja, ka Bens ir Amerikā bērnu tirdzniecības dēļ, nevis Grieķijā.”
Neskatoties uz vienu no ilgākajām pazudušas personas izmeklēšanām Lielbritānijas vēsturē — tostarp divām izrakumu operācijām lauku saimniecībā, kur viņš pēdējo reizi tika redzēts — viņa atrašanās vieta joprojām nav zināma.
Dienvidjorkšīras policija ir paudusi bažas, ka Bens varētu būt gājis bojā šausminošā ekskavatora negadījumā, taču, neskatoties uz intensīvajiem meklējumiem, nekādi pierādījumi tā arī netika atrasti. Rotaļu automašīnā atrastais DNS materiāls izrādījās nesaistīts ar Benu.
“Tā vienmēr bija tikai teorija, pierādījumu nebija, un man vajag, lai cilvēki to saprot. Kamēr nav pierādījumu, viņš joprojām ir pazudis bērns,” sacīja Kerija. Nesen ASV policija izmeklēja apgalvojumus, ka 90. gados kādā baznīcā Amerikā esot redzēts blonds bērns, kas līdzinājies Benam un ticis nodots citiem. Tika apgalvots, ka viņš nelegāli adoptēts no Kosas, taču ASV izmeklēšana kopš tā laika ir apstājusies.
Kerija piebilda: “Mana sirds ir pie nolaupīšanas teorijas, jo es atkal un atkal esmu pārdomājusi ekskavatora teoriju, un daudzas lietas tajā vienkārši nesaskan. Liecinieks policijai teica, ka varbūt redzējis Benu, bet laiki nesakrīt. DNS, ko viņi atrada rotaļu mašīnītē, nesakrita. Viņi neatrada pilnīgi nekādus pierādījumus. Kamēr Grieķijas policija vai Dienvidjorkšīras policija nepierāda, ka šis negadījums patiešām notika, un neuzrāda man pierādījumus, tikmēr Bens joprojām ir pazudusi persona, kuru jāmeklē.”
“Jūlijā apritēs 35 gadi, kopš meklēju savu dēlu Benu. Es nekad nedomāju, ka nonākšu līdz šādam slieksnim, bet te es esmu — joprojām cenšos panākt, lai kāds beidzot atsauktos. Es nekad nezaudēšu cerību un nekad nepārstāšu meklēt savu puiku,” pauda Bena mamma.
Bens Nīdems ir viens no zināmākajiem pazudušo bērnu gadījumiem Lielbritānijā, kas joprojām nav atrisināts. 1991. gadā, atrodoties Grieķijas salā Kosā kopā ar mammu Keriju Nīdhemu, mazais Bens pazuda pie lauku mājas, kur spēlējās ārā. Gadu gaitā izskatītas vairākas versijas par notikušo, taču viena no galvenajām izmeklētāju teorijām vēsta, ka zēnu būvdarbu laikā, iespējams, nejauši notrieca vietējais ekskavatora vadītājs, bet viņa ķermenis tika aprakts kopā ar būvgružiem.