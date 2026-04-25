VIDEO: Ivars mežā piedzīvojis īpašu tikšanos ar kādu medņu vistu. "Tādu skatu katru dienu neredzēsi!"
"Latvijas valsts mežu" (LVM) rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists Ivars Senkāns piedzīvojis īpašu tikšanos ar kādu medņu vistu LVM apsaimniekotajā atpūtas vietā pie Teirumnīku purva.
"Medņu dāma barojās ar kadiķa skujām un ērti iekārtojās uz soliņa labiekārtotajā atpūtas vietā," vietnē "Facebook" norāda LVM, piebilstot, ka dažkārt medņi zaudē baiļu sajūtu no cilvēka, kas jo īpaši raksturīgs riesta laikā no aprīļa vidus līdz maija beigām.
Uzņēmums aicinājis cilvēkus būt atbildīgiem un netraucēt meža putnus. "Ja medni dabā esi sastapis, nebiedē to un apzināti netuvojies, bet vēro no malas un dodies prom," aicina LVM.
Daudzus cilvēkus redzētais skats sajūsminājis. "Tādu skatu katru dienu neredzēsi, īpaši paveicies!" pauž Ieva. Laura atklāj, ka arī viņai turpat izdevās vistiņu redzēt. "Bija ļoti droša," norāda sieviete. Bet daudzi pauduši sajūsmu par putna skaistumu, pielīdzinot viņu "grāfienei", "medņa kundzei" vai "īstai dāmai".
Arī Slīteres Nacionālais parks uzsver, ka pavasaris ir medņu riesta laiks, kad dzīvnieki var kļūt bezbailīgāki. "Pavasaris ir medņa riesta laiks. Šis skaistais meža putns, lielākais no Latvijas vistveidīgo putnu sugām, ir viens no dabas aizsardzības simboliem."
"Riesta laikā pieaug šo lielo putnu aktivitāte, tādēļ tos var biežāk ieraudzīt uz rieta teritorijai tuvumā esošajiem ceļiem. Ceļmalas medni piesaista arī tādēļ, ka tur var atrast mazus akmentiņus - gastrolītus, ko tas izmanto labākai barības sasmalcināšanai savā muskuļkuņģi.
"Gandrīz katru gadu Ziemeļkurzemē uz ceļiem var atrast kādu nobrauktu medni. Diemžēl arī šogad. Esam saudzīgi - ieraugot medni ceļmalā, samazinām braukšanas ātrumu!" aicina Slīteres Nacionālais parks.