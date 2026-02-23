"Mēs sakām - paldies, nē": Grenlande atsakās no kārtējā Trampa piedāvājuma
Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nīlsens svētdien noraidīja ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvājumu sūtīt uz Arktikas salu karaflotes peldošo hospitāli, premjeram norādot, ka Grenlandes iedzīvotājiem, atšķirībā no ASV, tiek nodrošināta bezmaksas veselības aprūpe.
Reaģējot uz Trampa piedāvājumu, premjers platformā "Facebook" pauda: "Mēs sakām - paldies, nē."
"Prezidenta Trampa ideja sūtīt ASV peldošo hospitāli uz Grenlandi ir pienācīgi ņemta vērā, bet mums ir valsts veselības aprūpes sistēma, kurā iedzīvotājiem aprūpe ir bezmaksas," klāstīja premjers.
"Tā ir apzināta izvēle un fundamentāla mūsu sabiedrības daļa. Tas nav tā kā ASV, kur ārsta apmeklējums maksā naudu," norādīja premjers.
Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens Dānijas raidorganizācijai DR norādīja: "Grenlandes iedzīvotāji saņem nepieciešamo veselības aprūpi. Viņi to saņem vai nu Grenlandē, vai arī, ja viņiem nepieciešama specializēta ārstēšana, viņi to saņem Dānijā."
Grenlande ir Dānijas autonomā teritorija. "Nav tā, ka Grenlandē būtu vajadzīga īpaša veselības aprūpes iniciatīva," piebilda ministrs.
Dienā, kad Tramps nāca klajā ar savu priekšlikumu, Dānijas bruņotie spēki no ASV zemūdenes Grenlandes galvaspilsētas Nūkas piekrastē evakuēja apkalpes locekli, kam bija nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.
Tramps sestdien paziņoja, ka sūtīs Savienoto Valstu karaflotes peldošo hospitāli uz Grenlandi, jo šīs Dānijas autonomās teritorijas iedzīvotājiem esot vajadzīga medicīniskā palīdzība.
"Mēs nosūtīsim uz Grenlandi lielisku peldošo hospitāli, lai rūpētos par daudziem cilvēkiem, kas ir slimi un par kuriem tur netiek gādāts," Tramps pauda platformā "Truth Social".
Janvārī pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti Tramps atteicās no draudiem izmantot militāru spēku, lai pārņemtu Grenlandi ASV kontrolē. Nepieciešamību kontrolēt Grenlandi Tramps pamato ar ASV nacionālās drošības interesēm. Tramps pēc sarunām ar Riti pavēstīja, ka panākta vienošanās par ietvaru, lai nodrošinātu lielāku ASV ietekmi Grenlandē, bet sīkāk par šo vienošanos nav zināms.