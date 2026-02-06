Kallasa par sankcijām: katrs sods Krievijai mazina tās spēju turpināt karu
Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa uzsver, ka katrs sods Krievijai “noēd pa gabaliņam” Maskavas spējas turpināt karu.
“Krievija turpina uz diplomātiju atbildēt ar raķetēm. Mēs esam apņēmības pilni padarīt šo izvēli sāpīgi dārgu,” viņa rakstīja sociālajā tīklā “X”.
“Sankcijas smagi kaitē Krievijas ekonomikai. Un katras sankcijas mazina tās spēju karot,” piebilda Kallasa.
Viņa piebilda, ka Maskava nav neuzvarama un ka lielāks spiediens saīsinās karu.
EK plāno noteikt aizliegumu jūras pakalpojumiem, kas saistīti ar Krievijas jēlnaftas eksportu. "Tas vēl vairāk samazinās Krievijas ieņēmumus no energoresursiem un apgrūtinās pircēju atrašanu tās naftai," paziņoja EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
EK ierosina saskaņot šo aizliegumu ar līdzīgi domājošiem partneriem pēc lēmuma G7 grupā, norādīja Leiena. Iecerēts arī aizliegt apkopi un citus pakalpojumus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģiem un ledlaužiem.
Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem EK mērķis ir ierobežot Krievijas "spēju izveidot alternatīvus maksājumu kanālus, lai finansētu saimniecisko darbību". Daudzām Krievijas bankām ir bloķēta piekļuve SWIFT maksājumu sistēmai.
EK arī ierosinājusi paplašināt ES eksporta aizliegumu, attiecinot to uz gumiju, traktoriem, kiberdrošības pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem. Importa aizliegumi tiks attiecināti uz vairākiem metāliem, ķīmiskām vielām un minerāliem.