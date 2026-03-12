Rīdzinieci sadusmo atlase pašmāju seriāla masu skatiem. Studija uz jautājumiem atbild kūtri, un žurnālistus sūta "stādīt kartupeļus". VIDEO
Kāda rīdziniece norāda, ka jūtas ļoti apbēdināta par studijas "Tasse Film" rīcību – viņa tika akceptēta dalībai masu skatu filmēšanā pašmāju seriālā, taču "lielajai dienai" tuvojoties, studija neesot par sevi devusi nekādu ziņu.
Sieviete norāda, ka pamanīja sociālajos tīklos paziņojumu, kurā tika meklētas sievietes dalībai masu skatos pašmāju seriālam par Latvijas vēsturi. "Bija sludinājums, kurā tika meklētas meitenes, lai filmētos latviešu vēsturiskam seriālam. Bija lūgums atbildēt uz papildu jautājumiem, paziņojot par sava auguma, garuma un apkārtmēra parametriem. Tāpat prasīja adresi, kas likās savādi. Un arī bildes bija jānosūta - viena pilnā augumā, un otra sejas tuvplāns," raidījumam "Bez Tabu" norāda sieviete.
Neilgi pēc tam viņa saņēma paziņojumu, ka viņa atlases konkursu ir izturējusi, kas viņu ļoti iepriecināja. Sieviete norāda, ka lielajai dienai pakārtoja savu dzīves ritējumu, bet studija pauda, ka vēlāk sniegs sīkākas ziņas par filmēšanu. Tomēr dienu pirms lielā notikuma studija neesot viņai sniegusi sīkāku informāciju, pēc kā sieviete nosūtīja studijai e-pastu, vaicājot, kur un cikos viņai ierasties uz filmēšanu. Tomēr uz epastu viņa saņēma neiepriecinošu atbildi - studija ziņoja, ka noticis pārpratums, "nobukoti" pārāk daudz cilvēki un viņai tomēr seriāla veidotājiem nebūs vajadzīga. "Tā ir necieņa pret manu laiku!" pauž sieviete.
Seriālu veido studija “Tasse Film”, kas veidojusi arī populāro latviešu seriālu "Padomju džinsi". Tomēr sazvanoties ar kompāniju, "Bez Tabu" žurnālistiem nācās saskarites ar rupju attieksmi - studijas vadītāja paziņoja, ka kameras priekšā nestāsties, pavēstīja, ka arī nevienam savam padotajam neļaus ar viņiem runāt, un ieteica žurnālistiem nodarboties ar kaut ko citu, kā, piemēram, kartupeļu stādīšanu. Vairāk skaties video!