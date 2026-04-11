Kāpēc īsi pirms PSRS sabrukuma masveidā tika būvētas šīs baisā paskata mājas? Iemesls pārsteidz
Dzīvojamajā fondā, kas diemžēl palicis mantojumā no Padomju Savienības, joprojām slēpjas daudz nepatīkamu pārsteigumu.
Par mazāk zināmajām detaļām tā laika būvniecībā komentārā laikrakstam "Telegraph" pastāstīja Ukrainas goda arhitekts Sergejs Junakovs. Viņš pastāstīja, ka Padomju Savienības pastāvēšanas beigās daudzstāvu ēkas tika būvētas tāda deficīta apstākļos, ka būvniecība pārvērtās par "skriešanu pēc kvadrātmetriem", kur kvalitāte jau sen bija pārstājusi būt prioritāte.
Sienas, kas plānākas par normu
Junakovs norāda, ka daļa māju, kas tika būvētas šajā periodā, ir ar konstrukcijas parametriem, kas mūsdienās šķiet acīmredzami bīstami. Piemēram, dažu būvju ārējās sienas ir tikai 25 centimetru biezas – gandrīz divreiz plānākas nekā ieteicamās normas.
Dzīvokļi bez apdares
Kad materiāli sāka izzust no būvniecības laukumiem, par standartiem vienkārši aizmirsuši. Saskaņā ar Junakova vārdiem daudzos dzīvokļos, vietā, kur vajadzēja būt radiatoriem, tika uzstādīta vairākas reizes saliekta caurule — improvizēta sistēma, kas nevarēja nodrošināt normālu siltumu.
Tapetes arī kļuva par "greznību": noteiktā brīdī tās pārstāja līmēt vispār, nododot cilvēkiem tukšas sienas. "Veidojās pilnīgs ķīselis. Dzīvokļi bez radiatoriem, bez tapetēm — bet cilvēki tomēr tur pārcēlās," atceras arhitekts.
Cilvēki dzīvoja aukstumā, jo cita dzīvokļa nebija
Primitīvās apkures sistēmas dēļ dzīvokļi palika auksti pat relatīvi siltās ziemās. Tomēr izvēles nebija: mājokļus izsniedza rindas kārtībā, un iedzīvotājiem nācās pielāgoties – siltināt dzīvokļus pašu spēkiem, uzstādīt papildu sildītājus, aizlīmēt logus.
Junakovs uzsver, ka sekas šādai "taupīšanai uz visu", piemēram, Ukraina joprojām izjūt arī šodien: liela daļa padomju daudzstāvu ēku prasa modernizāciju, bet dažas – faktiski pārbūvi.