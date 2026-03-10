Ulbrokā pieķerti ēku apķēpātāji: aizdomās turamie savu rīcību sauc par mākslu
Ulbrokā pēdējos mēnešos vairākkārt konstatēti gadījumi, kad uz dzīvojamo ēku sienām parādījušies grafiti un dažādi zīmējumi, radot ēku īpašniekiem materiālus zaudējumus.
Saņemot vairākas iedzīvotāju un namu apsaimniekotāju sūdzības, pašvaldības policija, sadarbojoties ar Valsts policiju, uzsāka pastiprinātu patrulēšanu un videonovērošanas ierakstu analīzi, kas palīdzēja identificēt iespējamās vainīgās personas.
"Janvārī un februārī pašvaldības policijā saņemtas vairākas sūdzības no namu apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem par to, ka Ulbrokā tiek bojātas (apķēpātas) ēkas, kas rada ēku īpašniekiem materiālus zaudējumus," informē Ropažu novada policijā.
Izskatot video novērošanas ierakstu arhīvus, vienā no tiem pamanītas personas, kas uz ēkas sienas veic "mākslas darbu", kuram ir nepārprotama līdzība ar citiem Ulbrokā paveiktajiem.
Video materiāls nodots Valsts policijai, no kuras saņemta detalizētāka informācija par iespējamām aizdomās turamām personām.
Uzsākot pastiprinātu patrulēšanu vakara un nakts stundās, vienā no vakariem videonovērošanas centra kamerās pamanīta aprakstam līdzīgā persona. Policijas darbiniekiem veicot pārrunas ar personu, tā nenoliedza paveikto, jo uzskatīja, ka nodarbojas mākslu. Noskaidrota arī otra persona un apkopotā informācija nodota Valsts policija tālāko procesuālo darbību veikšanai.