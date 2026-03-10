Trampa dēli ieguldījuši dronu uzņēmumā, kas varētu saņemt lielus pasūtījumus no Pentagona
ASV prezidenta Donalda Trampa dēli - Ēriks un Donalds Jr. Tramps nesen veikuši ieguldījumus jaunā dronu uzņēmumā "Powerus", kas drīzumā varētu iegūt ievērojamus pasūtījumus no ASV Aizsardzības ministrijas.
Floridā bāzētais uzņēmums "Powerus", kas iekļauts "Nasdaq" biržā, nesen apvienojās ar uzņēmumu "Aureus Greenway Holdings", pēc kā jaunā uzņēmuma akciju vērtība pieauga par 12,3 procentiem. Trampa dēli ieguldījuši uzņēmumā 9 miljonus ASV dolāru, izmantojot savas ieguldījumu kompānijas "American Ventures" un "Unusual Machine".
"Powerus" ražo dronus, kas ir specializēti smago kravu pārvadāšanai, taktiskai aizsardzībai un jūras uzraudzības sistēmām. Uzņēmuma līdzīpašnieks un līdzveidotājs Brets Velikovičs uzsvēris, ka uzņēmums ir izveidots, ņemot vērā reālus kaujas apstākļus, un ir labi apzināti gan tehnoloģiju priekšrocības, gan trūkumi. "Powerus" mērķis ir ražot līdz 10 000 dronus mēnesī, kas ir daudz vairāk nekā spēj citi uzņēmuma konkurenti. Uzņēmums jau noslēdzis sadarbību ar Pentagonu, un tā mērķis ir iegūt arī Ukrainas dronu uzņēmumus vai licencēt to tehnoloģiju, lai attīstītu to un pārdotu ASV tirgū.
Trampa ģimenes ieguldījumi dronu nozarē rada bažas par iespējamiem interešu konfliktiem. Laikraksts "Financial Times" norādījis, ka Donalds Jr. bez maksas saņēmis 200 000 akciju uzņēmumā "Unusual Machines" un iegādājies vēl 131 000 akciju, ko viņš nopirka par 1,52 dolāriem gabalā.
Šobrīd akcijas cena ir 17,28 dolāri, kas nozīmē, ka viņa ieguldījuma vērtība, ja akcijas nav tikušas pārdotas, ir pieaugušas par 5,7 miljoniem dolāru. Interesanti, ka pēc Donalnda Jr. pievienošanās "Unusual Machines" padomei, uzņēmums noslēda ar Pentagonu līgumu par 3 500 dronu dzinēju ražošanu.
Tikmēr Trampa dēls Ēriks investējis Telavivā bāzētajā uzņēmumā "Xtend", kas nodarbojas ar dronu ražošanu. "Xtend" nesen noslēdza līgumu ar Pentagonu, lai nodrošinātu dronu tehnoloģiju attīstību, tāpat uzņēmums palīdzējis Izraēlas spēkiem ar dronu palīdzību analizēt teroristiem piederošos tuneļus pēc 2023. gada 7. oktobra uzbrukumiem.