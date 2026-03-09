Ņujorkā pretislāma protestā iemests paštaisīts spridzeklis
Pret islāmu vērstā demonstrācijā Ņujorkā sestdien iemests paštaisīts spridzeklis, liecina policijas sākotnējā izmeklēšana.
Par saistību ar sestdien notikušo incidentu aizturēti divi cilvēki. Incidents notika galēji labējā aktīvista Džeika Lenga organizētajā demonstrācijā "Neļauj islāmam pārņemt Ņujorku!", kas bija sarīkota pie pilsētas mēra Zohrana Mamdani rezidences Manhetenā.
Ne pārāk plaši apmeklētais pasākums piesaistīja lielāku grupu pretēji noskaņotu demonstrantu, no kuru vidus kāds pūlī iemeta dūmojošu priekšmetu ar uzgriežņiem, bultskrūvēm un degli, informēja policija.
Policijas komisāre Džesika Tiša sociālajos tīklos paziņoja, ka eksperti noskaidrojuši, ka tā bija "improvizēta sprādzienbīstama ierīce, kas varēja izraisīt smagas traumas vai nāvi".
Ierīce nodzisa netālu no policistiem, apliecināja Tiša. Persona, kas meta bīstamo priekšmetu, pēc tam saņēma otru ierīci, kas tika nomesta un neaizdegās, viņa piebilda.
Gaidāms, ka abām aizturētajām personām tiks izvirzītas apsūdzības. Tiša norādīja, ka policija lietā sadarbojas ar federālo prokuratūru un Federālo izmeklēšanas biroju.
Policija paziņoja, ka persona, kas bija saistīta ar Lenga protestu, arī tika aizturēta un apsūdzēta par bezatbildīgu apdraudējumu, uzbrukumu un nelikumīgu kaitīgu vielu glabāšanu pēc tam, kad tā esot izmantojusi asaru gāzi pret demonstrantiem, kas protestēja pret Lenga sapulcinātajiem cilvēkiem.
Lengs iepriekš ir bijis apsūdzēts par uzbrukumu policistam ar beisbola nūju, sabiedriskās kārtības traucēšanu un citiem noziegumiem. Viņš bija viens no aptuveni 1500 cilvēkiem kas bija apsūdzēti par līdzdalību 2021. gada 6. janvāra uzbrukumā ASV Kapitolijam un kurus pērn drīz pēc savas inaugurācijas ASV prezidents Donalds Tramps apžēloja.
Nesen Lengs paziņoja, ka Floridā kandidē uz ASV Senātu.