Dronu trieciena rezultātā izcēlies pamatīgs ugunsgrēks.
Ukraiņi devuši pamatīgu triecienu nozīmīgam naftas loģistikas objektam Krievijā

Naktī uz 8. martu bezpilota lidaparāti devuši triecienu naftas produktu cauruļvadu dispečeru un sūknēšanas stacijai "Armavira" Krievijas Krasnodaras novadā, radot traucējumus visā reģionālajā degvielas loģistikas sistēmā.

Trieciena rezultātā objektā izcēlies ugunsgrēks. Vietējo iedzīvotāju publiskotajos videomateriālos redzams, kā no degošajiem rezervuāriem debesīs paceļas dūmu stabs.

"Armavira" ir vitāli svarīgs naftas produktu cauruļvadu loģistikas mezgls. "Šī stacija ir viens no galvenajiem enerģētikas ķēdes posmiem, tāpēc tās bojājumi tieši ietekmē visu naftas produktu transportēšanas sistēmu šajā sektorā," skaidro pētnieki.

Krasnodaras novada operatīvais štābs informējis, ka ugunsgrēks izpleties 700 kvadrātmetru platībā, un tā dzēšanā iesaistīti 120 glābēji, kā arī 38 tehnikas vienības.
 

