VIDEO: Ukrainas aizstāvji Melnajā jūrā uzbrūk urbšanas platformai un iznīcina okupantu helikopteru
Ukrainas Jūras spēki publicējuši video, kurā redzams Ukrainas Aizsardzības spēku masveida trieciens pret okupantiem Sivašas urbšanas platformā, uzbrukuma laikā tika iznīcināts Krievijas pretzemūdeņu helikopters "Ka-27".
5. marta naktī Ukrainas Jūras spēki kopā ar Speciālo operāciju spēkiem veica triecienu Sivašas urbšanas platformai Melnajā jūrā, ko Krievija izmanto militāriem mērķiem. Uzbrukuma laikā tika iznīcināts ienaidnieka Ka-27 helikopters 10 miljonu dolāru vērtībā. Operācijas videoierakstu publicēja Ukrainas Jūras spēku preses dienests.
Sivašas platformu, kas atrodas Golicinskes gāzes atradnē, Krievijas bruņotie spēki aktīvi izmanto savā agresijā pret Ukrainu. Šī platforma kalpo kā novērošanas postenis, sakaru releju stacija, elektroniskās karadarbības un ienaidnieka pretgaisa aizsardzības sistēmas. No šī punkta krievi kontrolē trieciendronus, kas uzbrūk infrastruktūrai Odesas un Mikolajivas apgabalos. Tāpēc tas ir viens no Ukrainas prioritārajiem mērķiem.
Spriežot pēc publicētajiem videomateriāliem, Aizsardzības spēki uzbruka platformai, izmantojot bezpilota lidaparātus (UAV) – gan jūras dronus, gan gaisa dronus. Tieši viens no šiem kamikadzes droniem veiksmīgi trāpīja Krievijas Ka-27. Helikopters tika pilnībā iznīcināts. Pēc Jūras spēku teiktā, platforma tika nopietni bojāta. Okupanti cieta arī "ievērojamus zaudējumus" personāla ziņā. Sīkāka informācija tiek precizēta.
Ka-27 ir padomju/krievu pretzemūdeņu kaujas helikopters. Tas sāka dienestu Padomju Jūras spēkos 1982. gadā. Galvenā modifikācija ir Ka-27PL (pretzemūdeņu). To izmanto zemūdeņu meklēšanai, izsekošanai un iznīcināšanai, kā arī meklēšanas un glābšanas operācijām jūrā. Apkalpē ir 2-3 cilvēki. Tas var tikt bruņots ar torpēdēm, dziļumbumbām un raķetēm.