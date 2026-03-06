"Tas ir valsts terorisms!" Ukraina sniedz izvērstāku komentāru par Ungārijas aizturētajiem bankas darbiniekiem, kas pārvadāja zeltu
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha norādījis, ka Ungārijas rīcība, sagrābjot par "ķīlniekiem" bankas darbiniekus, kas pārvadāja aptuveni 70 miljonus eiro un 9 kilogramus zelta, ir pielīdzināma terorismam.
"Šodien Budapeštā Ungārijas varas iestādes sagrāba septiņus Ukrainas pilsoņus par ķīlniekiem. Šie septiņi ukraiņi ir valstij piederošās bankas "Oščadbank" darbinieki, kas ar diviem bankas automobiļiem brauca starp Austriju un Ukrainu un veda skaidru naudu, kas ir daļa no regulāriem pakalpojumiem starp bankām," vietnē "X" norādīja Sibiha.
"Oščadbank" ("Ukrainas valsts krājbanka") paziņoja, ka tās darbinieki veda 40 miljonus ASV dolāru, 35 miljonus eiro un deviņus kilogramus zelta, kad viņi tika aizturēti. Nauda un zelts tika transportēti no Austrijas bankas "Raiffeisen Bank".
"Mēs runājam par to, ka Ungārija sagrābusi ķīlniekus un nozagusi naudu," Sibiha piebilda platformā "X". "Tas ir valsts terorisms un izspiešana."
Banka paziņoja, ka tās darbinieku atrašanās vieta nav zināma, bet GPS signāla dati rāda, ka viņu automašīnas atrodas Budapeštas centrā "netālu no kādas Ungārijas likumsargājošās aģentūras". Tikmēr Ungārijas Nodokļu un muitas pārvalde vēlāk pavēstīja, ka Ukrainas pilsoņi un automobiļi aizturēti saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu. Ukrainas Ārlietu ministrija piektdien aicināja Ukrainas pilsoņus nedoties uz Ungāriju, jo iespējama Ungārijas varasiestāžu patvaļīga rīcība.
Orbāns: Ungārija izmantos visus līdzekļus Krievijas naftas tranzīta atjaunošanai caur Ukrainu
Tikmēr Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien radiointervijā, tieši nepieminot aizturētos bankas darbiniekus, sacīja, ka Ungārija apturēs Ukrainai svarīgu tranzītu, kamēr Ukraina neatjaunos Krievijas naftas piegādi Ungārijai pa cauruļvadu "Družba".
"Mēs esam apturējuši benzīna piegādes Ukrainai, mēs arī nepiegādājam dīzeļdegvielu, mēs vēl pagaidām piegādājam elektroenerģiju, bet mēs arī apturēsim Ukrainai svarīgu preču tranzītu cauri Ungārijai, kamēr nesaņemsim Ukrainas apstiprinājumu par naftas piegādēm," Ungārijas sabiedriskajam radio sacīja Orbāns.
Janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva norāda, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no Eiropas Savienības (ES) sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontu. Orbāns bloķē ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un jauno sankciju kārtu Krievijai, pieprasot, lai Kijiva atsāk Krievijas naftas tranzītu pa naftas vadu "Družba".