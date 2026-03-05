Zelenskis: sarunas par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu ir apturētas
Sarunas par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, kurās piedalās Maskava, Kijiva un Vašingtona, ir apturētas Irānas kara dēļ, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas pārstāvji turpina "gandrīz katru dienu" sazināties ar ASV pārstāvjiem, norādīja prezidents.
"Pašlaik ap Irānu izveidojušās situācijas dēļ vēl nav nepieciešamo signālu trīspusējām sarunām. Taču, tiklīdz drošības situācija un vispārējais politiskais konteksts ļaus turpināt šo - trīspusējo - diplomātisko darbu, tas tiks darīts. Ukraina ir tam gatava," piebilda Zelenskis.
Kopš 2026. gada sākuma Ukraina, Krievija un ASV ir rīkojušas vairākas trīspusējo sarunu kārtas. Janvārī un februāra sākumā delegācijas tikās Abū Dabī, pēc tam februāra vidū sarunas notika Ženēvā.
Jaunu tikšanos Abū Dabī bija paredzēts rīkot marta sākumā.
Saskaņā ar Zelenska teikto, sarunas bija plānotas no 5. līdz 8. martam. Par tikšanos tika panākta vienošanās pirms Izraēlas un ASV uzbrukuma Irānai. Nedz Ukraina, nedz Krievija iepriekš nav apstiprinājušas, vai trīspusējā tikšanās notiks un vai tā notiks Apvienotajos Arābu Emirātos.