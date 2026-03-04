Ukrainas bruņotie spēki guvuši jaunus panākumus Huļajpoles apgabalā un iztaisnojuši fronti
2026. gada februāra sākumā Ukrainas bruņotie spēki apturēja Krievijas okupantus Zaporižjas un Dnipropetrovskas apgabalu krustpunktā un uzsāka pretuzbrukumu.
Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja jaunas teritorijas Zaporižjas un Dnipropetrovskas apgabalu krustpunktā, ko krievu okupanti bija iecerējuši izmantot ofensīvai Orehovā un Volņanskā. Par to ziņoja militārais eksperts Bohdans Mirošņikovs.
Viņš norāda, ka Ukrainas bruņotie spēki guvuši jaunus panākumus Huļajpoles virzienā un fronte dažos apgabalos tika iztaisnota. Krievu iebrucēji plānoja ieņemt placdarmus Gaičuras upes rietumu krastā, lai turpinātu ofensīvu Zaporižjas apgabalā, taču Ukrainas kaujinieki viņus no turienes padzina.
Mirošņikovs uzsvēra, ka šie ir tikai provizoriski Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukuma rezultāti šajā frontes sektorā. Ukrainas karavīri turpina operāciju. Militārists uzskata, ka pretuzbrukuma laikā Ukrainas bruņoto spēku vienībām vajadzētu tuvoties un ielenkt Uspenivku (apdzīvota vieta Zaporižjas apgabalā, ko iepriekš ieņēma Krievijas okupācijas armija – red. piezīme). Pēc viņa teiktā, pretuzbrukuma intensitāte pēdējā laikā ir mazinājusies, taču Ukrainas karavīri turpina uzbrukuma operācijas.
Krievijas okupanti 2025. gada oktobra beigās Zaporižjas apgabalā uzsāka ofensīvu uz Huļajpoli. Viņiem izdevās ieņemt vairākas apdzīvotās vietas, taču Ukrainas bruņotie spēki apturēja ienaidnieku. Pašlaik kaujas notiek Huļajpoles un Žeļeznodorožnes rajonā, kā arī uz ziemeļiem no tām – Zaporižjas un Dnipropetrovskas apgabalu krustojumā.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo, ka 3. martā Krievijas okupanti 25 reizes uzbruka Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām Huļajpoles sektorā. Ukrainas karavīri atvairīja visus uzbrukumus. Cīņas notika Huļajpoļes apgabalā un Žeļeznodorožnes, Varvarovkas, Huļajpoles, Staroukrainkas un citu pilsētu virzienā.
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka Ukrainas armijas pretuzbrukuma laikā Zaporižjas un Dnipropetrovskas apgabalu krustpunktā no ienaidnieka tika atbrīvota aptuveni 400 kvadrātkilometru liela teritorija. Krievijas spēki tika padzīti arī no astoņām apdzīvotām vietām.