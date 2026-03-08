Vēsturisks sasniegums medicīnā - ārsts no Londonas ar robota palīdzību izoperē 2400 kilometru attālumā esošu pacientu
Lielbritānijas medicīnas vēsturē pirmo reizi veikta attālināta operācija – ķirurgs no Londonas, izmantojot robotu, veiksmīgi izoperējis pacientu Gibraltārā, kas atrodas 2400 kilometru attālumā.
Vēsturisko operāciju veica Londonas ķirurgs Prokars Dasgupta, kurš 62 gadus vecam pacientam izoperēja prostatu. Vīrietim iepriekš bija diagnosticēts prostatas vēzis, vēsta britu raidsabiedrība BBC.
Pēc ķirurga teiktā, robota vadīšana attālināti gandrīz nemaz neatšķīrās no ierastā darba klātienē: "Bija sajūta, it kā es patiešām atrastos turpat operāciju zālē."
Vīrietis, kuram tika veikta operācija, jau aptuveni 40 gadu dzīvo Gibraltārā. Viņš labprāt piekrita piedalīties šajā medicīniskajā izmēģinājumā. Tādējādi viņam nenācās mērot ceļu uz Lielbritāniju un nedēļām ilgi gaidīt rindā uz valsts apmaksātu operāciju. "Tā bija pašsaprotama izvēle," atzina pacients.
Unikālā procedūra tika vadīta no klīnikas “The London Clinic", izmantojot robotu "Toumai". Iekārta ir aprīkota ar augstas izšķirtspējas 3D kameru un četriem manipulatoriem, ko ķirurgs vadīja pie īpašas pults. Nevainojamu savienojumu ar operāciju zāli Gibraltārā nodrošināja optiskie kabeļi, bet kā drošības rezerve kalpoja 5G tīkls. Sakaru pārrāvuma gadījumam pacienta tuvumā atradās arī vietējā mediķu brigāde.
Ārsti ir pārliecināti, ka teleķirurģija nākotnē ievērojami atvieglos sarežģītu operāciju pieejamību nomaļos reģionos. Šī tehnoloģija ļaus ārstēšanā piesaistīt labākos pasaules ķirurgus neatkarīgi no viņu un pacienta atrašanās vietas, uzsver Dasgupta.