Lietuvā tiesās piecas personas par sprādzienbīstamiem sūtījumiem uz Lielbritāniju un Poliju
Lietuvā tiesai nodota lieta pret piecām personām saistībā ar izmeklēšanu par teroraktiem, kad, izmantojot starptautisko kompāniju DHL un DPD kurjerpasta pakalpojumus, no Lietuvas tika nosūtīti sūtījumi ar ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem priekšmetiem.
"Pēc tam, kad tika savākti pietiekami dati par vairāku personu noziedzīgajām darbībām, tika nolemts nodalīt pirmstiesas izmeklēšanu attiecībā uz pieciem apsūdzētajiem un nodot lietu tiesas izskatīšanai," žurnālistiem paziņoja ģenerālprokurores vietnieks Artūrs Urbelis.
"Šajā lietā apsūdzības ir izvirzītas piecām personām," viņš teica, piebilstot, ka visi apsūdzētie ir vīrieši.
Trīs apsūdzētie ir arestēti, vienam ir noteikta elektroniskā uzraudzība, bet vēl viens ir atbrīvots pret drošības naudu. Vieglāki drošības līdzekļi ir piemēroti saistībā ar likumā noteikto maksimālo apcietinājuma termiņu un pagarināto izmeklēšanas termiņu. Daži apsūdzētie tika aizturēti Lietuvā, citi ārzemēs. Apsūdzētie ir vecumā no 23 līdz 69 gadiem, un viņiem par terorismu saistītiem noziegumiem draud līdz desmit gadiem cietumā.
Lieta sastāv no 42 sējumiem, un apsūdzības raksts ir 138 lapas garš.
Urbelis uzsvēra Lietuvas Kriminālpolicijas biroja nozīmīgo lomu izmeklēšanā, kas cieši sadarbojās ar izlūkošanas aģentūrām. Kopīgajā izmeklēšanas grupā darbojās amatpersonas no Lietuvas, Polijas, Nīderlandes, Vācijas un Lielbritānijas, kā arī papildu palīdzību sniedza Latvija, Igaunija, Kanāda un ASV.
"Šī ir bezprecedenta sadarbība. Tā ļāva mums identificēt organizētājus," teica prokurors.
Tika noskaidrots, ka noziegumus organizēja Krievijas armijas izlūkdienests(GRU). Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās ("Eurojust") dati liecina, ka 22 personas tika identificētas kā personas, kas darbojās Krievijas izlūkošanas interesēs.
Lietuvas Kriminālpolicijas biroja vadītāja vietnieks Šauļus Brigins teica, ka vēl piecas personas tiek tiesātas Polijā, bet vēl par piecām personām ir izdots starptautisks aizturēšanas orderis. Divi no šiem cilvēkiem ir saistīti arī ar ugunsgrēku "IKEA" veikalā Viļņā. Trīs aizdomās turēto personu meklēšanas orderi tika izdoti pagājušajā rudenī, bet pārējo divu - Vjačeslava Aļočina, kurš ir Krievijas un Rumānijas dubultpilsonis, un Aleksandra Kasjana, kurš ir Krievijas un Moldovas dubultpilsonis, - aizturēšanas orderi izdoti nesen.
Amatpersonas žurnālistiem parādīja meklēto personu fotogrāfijas. Kasjans redzams Maskavā pie Krievijas karoga ar Georga lentīti un Krievijas agresiju simbolizējošo Z burtu.
Brigins piebilda, ka piektdien starptautiskā meklēšanā izsludinātas vēl divas personas.
Izmeklēšanas operācijas laikā Lietuvā tika konfiscētas sprāgstvielas un detonatori. Dažas ierīces bija paredzētas koncentrētam, virziena sprādzienam. Sprāgstvielās tika izmantots heksogēns, un tā trinitrotoluola (TNT) ekvivalents pārsniedza sešus kilogramus. Izmeklētāji uzskata, ka ierīces varētu būt izmantotas citos teroristu plānos.
2024. gada jūlijā četras sūtījumu pakas tika nosūtītas no Lietuvas uz Lielbritāniju un Poliju. Tās nonāca šķirošanas centrā Vācijā, kur tika nogādātas tālākai transportēšanai. Viena sūtījuma paka uzliesmoja Leipcigas lidostā tieši pirms iekraušanas lidmašīnā. Otra uzliesmoja DHL noliktavā Birmingemā, Lielbritānijā. Sūtījums, kas tika piegādāts Polijā, aizdegās kravas automašīnā, kas to transportēja, bet ceturtais tika pārtverts neskarts, ļaujot izmeklētājiem noteikt ierīču darbības mehānismu un novērtēt to radīto apdraudējumu.
Apsūdzībā ir norādīti zaudējumi 126 000 eiro apmērā Vācijā, gandrīz 400 000 eiro Lielbritānijā un gandrīz 62 000 eiro Polijā.
Izmeklētāji atklāja arī testa sūtījumus, kas nosūtīti uz ASV un Kanādu, un vēl divus, kas pārtverti Amsterdamā.
"Eurojust" informācija liecina, ka personas tika vervētas, izmantojot tiešsaistes ziņojumapmaiņas platformas, un uzdevumi tika sadalīti, lai daži no vainīgajiem nezinātu savu darbību patieso mērķi. Maksājumi par paveiktajiem uzdevumiem bieži tika veikti kriptovalūtās salīdzinoši nelielās summās - simtos, nevis tūkstošos eiro. Lielākā daļa identificēto aizdomās turamo personu dzīvo Krievijā, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Ukrainā sarežģītos sociālekonomiskos apstākļos. Vairākas personas sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm un ir atbrīvotas no kriminālatbildības.
Brigins norādīja, ka Lietuvas pilsonis nosūtīja sūtījumus no Lietuvas, izmantojot viltotus personas datus. Ierīces, kas bija aprīkotas ar elektroniskiem aktivizēšanas mehānismiem, bija paslēptas kakla masāžas spilvenos, bet papildu materiāli bija paslēpti higiēnas preču iepakojumos, lai pastiprinātu ugunsbīstamību. Ierīcēs tika izmantots termīts, kas spēj degt ekstremālos apstākļos, arī ūdenī un vakuumā.
"Sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās ierīces un palīgmateriāli, kas bija paslēpti iepakojumos, tika atvestas no Krievijas," sacīja Brigins.