AAE aviosabiedrība "flydubai" gādās par Lietuvas pilsoņu repatriāciju no Dubaijas
Lietuvas Satiksmes ministrija ir parakstījusi līgumu ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) aviokompāniju "flydubai" par Lietuvas pilsoņu repatriāciju no Dubaijas.
"Atbilstoši Nacionālās drošības komisijas lēmumam evakuēt visneaizsargātākos Lietuvas pilsoņus mēs nodrošinām pēc iespējas drīzu evakuāciju. Mēs ātri atradām lidsabiedrību, un nešaubos, ka pilsoņi drīz droši atgriezīsies mājās pie savām ģimenēm un piederīgajem," teica satiksmes ministrs Jurs Taminsks.
Ministrija paziņoja, ka evakuācijas operācija ir izplānota un ka pirmie Lietuvas pilsoņi varēs atgriezties Lietuvā jau tuvākajās dienās. Lidmašīna, kurā paredzētas vietas 170 pasažieriem, izlidos no Dubaijas.
Kā uzsvēra ministrijā, evakuācijā prioritāte tiks dota visneaizsargātākajām grupām - cilvēkiem ar invaliditāti, grūtniecēm, sociāli neaizsargātām personām un citiem, kuriem pašlaik ir vismazāk iespēju patstāvīgi ceļot uz drošām valstīm.
Ārlietu ministrija ir identificējusi pilsoņus, kuri lūdz palīdzību.
Iepriekš ministrija ziņoja, ka reģionā atrodas aptuveni 2000 Lietuvas pilsoņu. Vairāk nekā puse no viņiem atrodas AAE.
Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks ceturtdien informēja, ka Ārlietu ministrijā savu atrašanos Tuvo Austrumu reģionā reģistrējuši ap 1420 Lietuvas pilsoņu, un ar katru dienu to skaits samazinās, jo cilvēki paši atrod veidus, kā doties prom no konflikta skartā reģiona.
Pirmais "flydubai" čarterlidojums no Dubaijas uz Viļņu ieradās naktī no trešdienas uz ceturtdienu, atvedot 170 pasažierus, kuri iepriekš bija iegādājušies biļetes uz šīs aviokompānijas reisiem. No šiem pasažieriem 49 bija Lietuvas pilsoņi. Otrais "flydubai" čarterlidojums no Dubaijas uz Viļņu ieradās naktī uz piektdienu.
