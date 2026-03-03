Tramps apsver nākamo Irānas vadību: daudzi potenciālie līderi ir beigti
Vašingtonai pašlaik nav konkrētu plānu par politiskās varas mantošanu Irānā, otrdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, norādot, ka daudzi potenciālie līderi, ko apsvērušas ASV, ir miruši.
Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis Ali Hamenei sestdien tika likvidēts Izraēlas un ASV triecienu gaitā.
"Daudzi cilvēki, ko mēs bijām iecerējuši, ir miruši," sacīja Tramps, uzņemot Baltajā namā Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Pēdējā 1979. gadā gāztā Irānas šaha dēls Reza Pahlavi, kurš ilgu gadus dzīvo ASV, ir pieteicis sevi kā iespējamu Irānas pagaidu līderi, taču Tramps viņam atbalstu neizteica. "Man šķiet, ka varbūt kāds no valsts iekšienes būtu piemērotāks. Es jau teicu, ka viņš [Reza Pahlavi] izskatās pēc ļoti jauka cilvēka, bet man šķiet, ka tam būtu jābūt kādam, kas ir tur, kas šobrīd ir populārs," klāstīja Tramps.
Svētdien Tramps paziņoja, ka ASV un Izraēlas triecienos likvidēti 48 Irānas līderi. Sākoties Izraēlas un ASV uzbrukumam Irānai, Tramps sestdien izteicās, ka vēlas brīvību Irānas tautai. Viņš arī aicināja Irānas karavīrus nolikt ieročus un mudināja Irānas pilsoņus gāzt režīmu. Aicinājumu Irānas tautai gāzt režīmu izteicis arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Kopš uzbrukuma sākuma Irānā Izraēlas un ASV triecienos nogalināti vairāk nekā 780 cilvēki, otrdien pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.