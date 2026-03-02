Cimbaļuks pastāsta, kā Krievijas propagandisti, nobijušies no notikumiem Irānā, sākuši "iziet no kontroles"
Ukrainas žurnālists Romans Cimbaļuks parādīja video, kurā Vladimirs Solovjovs draud iznīcināt Ukrainas politisko vadību. Viņš komentēja arī citu krievu propagandistu paniku.
Krievijas propagandas reakcija uz Izraēlas un ASV militāro operāciju Irānā izrādījās diezgan paredzama un būtībā reducējās uz apjukumu un jauniem draudiem baiļu dēļ, ziņoja Romans Cimbaļuks.
Vladimirs Solovjovs nepārprotami bija visvairāk nobijies no propagandistiem, kurš vienā no saviem raidījumiem Krievijas vārdā klusi draudēja iznīcināt Ukrainas politisko vadību un uzbrukt Ukrainas militārajiem mērķiem Eiropā. Romans Cimbaļuks par to stāstīja savā "YouTube" kanālā.
Žurnālists parādīja video, kurā Vladimirs Solovjovs atklāti draudēja Ukrainai: "Mums savi mērķi ir jāsasniedz pēc iespējas skarbāk un efektīvāk. Šim nolūkam mums ir jāiznīcina Ukrainas militāri politiskā vadība un jāuzbrūk lēmumu pieņemšanas centriem Ukrainā. Jābrīdina un jāiznīcina tā sauktās Ukrainas rūpnīcas, kas atrodas Eiropas valstīs."
Tad Romans Cimbaļuks "atbildēja" krievu propagandistam, norādot, ka viņš uzņemas pārāk daudz: "Stāsts par to, ka viņiem jāveic triecieni pa Eiropas rūpnīcām, man šķiet dīvains. Solovjov, vai tu tiešām centies ieņemt Putina vietu? Putins to neteica. Putins nespēja sevi piespiest kaut ko tādu izdarīt." Žurnālists saviem skatītājiem parādīja, kādā panikā ir citi propagandisti, kuri uzskata, ka pēc Irānas viņi ķersies pie Krievijas, kas nozīmē, ka viņiem visiem nav atlicis daudz laika.