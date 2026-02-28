Novadu ziņas
Jūrmalā tapis jauns audiogids - "Kaugurciema stāstu taka"
Jūrmalā tapis jauns audiogids – "Kaugurciema stāstu taka", kas aicina iepazīt vienu no senākajām pilsētas apkaimēm.
Senais zvejnieku ciemats slēpj stāstus par Rīgas–Kurzemes–Prūsijas tirdzniecības ceļu, Kurzemes hercogu ostu, Brīvības cīņu laiku un piekrastes ļaužu ikdienu, kas veidojusi arī vienu no pirmajiem kūrortiem Jūrmalā.
Audiogids pieejams platformā IZI Travel. Lejupielādējot lietotni, iespējams doties aptuveni 4 km garā pastaigā (līdz 1,5 h) vienas ielas garumā. Maršrutu papildina interaktīvs vides objekts Kaugurciema un Zvārtas ielas krustojumā, kur dabīgā izmērā apskatāmas piekrastes zivis.
Takas saturu veidojusi vēsturniece Inga Sarma, bet stāstījumu ierunājis aktieris Rihards Zeļezņevs.