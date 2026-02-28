16 gadus vecais Lozbers izcīna zelta medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā
Latvijas sportists Rihards Lozbers sestdien Vācijā izcīnīja zelta medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā 12,5 kilometru individuālajā distancē.
Startējot vecuma grupā līdz 19 gadiem, 16 gadus vecais Lozbers abās šaušanās guļus neaizvēra trīs mērķus, bet šaušanās stāvus bija nekļūdīgs, papildu finiša laikam saņemot divu minūšu un 15 sekunžu sodu.
Latvietis gan bija pārliecinoši ātrākais slēpotājs trasē, tuvākos sekotājus pārspējot par teju divām minūtēm, līdz ar to kļūdas ugunslīnijā neliedza viņam izcīnīt zelta medaļu 117 sportistu konkurencē. Finiša laiks ar sodu Lozberam bija 38 minūtes un 21,2 sekundes.
Sudraba medaļu izcīnīja ukrainis Tarass Tarasjuks, kurš šautuvē kļūdījās divas reizes un Lozberam zaudēja 54,5 sekundes. Trešais bija bulgārs Georgijs Džorgovs ar trīs kļūdām šaušanā un vairāk nekā trīs minūšu atpalicību, bet nieka divas sekundes desmitdaļas no godalgām atpalika francūzis Nanss Madelenā.
No pārējiem latviešiem Rūdolfs Raudziņš neaizvēra četrus mērķus un bija 20., Ernests Solovjovs kļūdījās deviņas reizes un finišēja 69., bet Rainers Krišmanis ar četrām kļūdām bija divas pozīcijas zemāk.
Vēlāk 15 kilometru individuālajā distancē startēs juniori jeb U-21 vecuma grupas sportisti.