Mērķis ir paralizēt NATO: Krievijas specdienesti Rietumos izpērk īpašumus slepeniem uzbrukumiem
Krievijas spiegi nekustamos īpašumus visā Rietumeiropā pārvērtuši par "Trojas zirgu" tīklu, kas paredzēts koordinētas sabotāžas kampaņas izvēršanai, atsaucoties uz izlūkdienestiem, otrdien vēsta britu laikraksts "The Daily Telegraph".
"Izmantojot vājo tiesisko regulējumu, Krievijas specdienesti pērk nekustamos īpašumus netālu no militāriem un civilajiem objektiem vismaz 12 Eiropas valstīs," teikts publikācijā.
Lai eskalētu savu hibrīdkaru pret Rietumiem, Krievijas specdienesti esot iegādājušies mājokļus, noliktavas, pamestas skolas un pat veselas salas ar nolūku izmantot tās kā placdarmus koordinētai novērošanai, sabotāžai un slepeniem uzbrukumiem, norāda laikraksts.
Triju Eiropas izlūkdienestu esošie un bijušie darbinieki "The Daily Telegraph" pauduši bažas, ka Krievija jau varētu būt nodrošinājusi sprāgstvielas, lidrobotus, ieročus un aģentus, kas ir gatavi rīkoties krīzes situācijā.
Ar Maskavu saistīto sabotāžas aktu skaits, sākot ar ugunsgrēkiem Londonā un Varšavā un beidzot ar bumbām sūtījumos un atentātiem, kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā ir pieaudzis.
Daži Rietumu izlūkdienestu pārstāvji atzinuši, ka šie incidenti var būt tikai "izmēģinājums".
Izlūkdienesti norāda, ka tā vietā, lai sāktu konvencionālu militāru uzbrukumu, Kremlis var mēģināt pārbaudīt NATO apņēmību "pelēkajā zonā", organizējot lielāka mēroga uzbrukumus, lai paralizētu transporta, komunikāciju un enerģētikas tīklus, tādējādi apgrūtinot alianses kolektīvās aizsardzības 5. panta piemērošanu.
Maskava tiek turēta aizdomās par spiegu kuģu un ēnu flotes kuģu izmantošanu, lai, piemēram, mīnētu zemūdens kabeļus Lielbritānijas ūdeņos.
Pērkot nekustamos īpašumus netālu no militārajām bāzēm vai svarīgiem civilās infrastruktūras objektiem, Krievija var īstenot līdzīgu stratēģiju uz sauszemes, brīdina laikraksts.