Krievija NATO izspiegošanai izmanto nogrimušā kuģa "Estonia" vraku
Vācijas raidsabiedrības WDR un NDR kopā ar mediju "Suddeutsche Zeitung" noskaidrojušas, ka pie nogrimušā kuģa "Estonia" vraka Krievija ir novietojusi tehnisko aprīkojumu, kas ļauj precīzi vadīt tās zemūdens bezpilota aparātus un robotus.
Tiek pieļauts, ka sensori izmantoti, lai ierakstītu NATO karakuģu un zemūdeņu "akustiskos parakstus". Rietumvalstu drošības dienestu amatpersonas uzskata, ka Krievijas militārās vienības varētu būt izmantojušas prāmja nogrimšanas vietu arī slepenu zemūdens operāciju mācībām.
"Estonia" vraks atrodas Baltijas jūras gultnē apmēram 80 metru dziļumā. Kuģis nogrima vētras laikā 1994. gada 28. sptembrī, 35 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Somijas Uto salas. Nogrimšanas brīdī prāmis bija ceļā no Tallinas uz Stokholmu, un tā ir viena no traģiskākajām miera laika jūras katastrofām mūsdienu vēsturē. Daudzu no 852 bojāgājušajiem mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas.
Gadu pēc katastrofas Zviedrija, Igaunija un Somija parakstīja vienošanos, kas aizliedza nirt šajā vietā, lai aizsargātu mirušo mieru. Ilgstoši ierobežojumi un ierobežota piekļuve pētniekiem un iestādēm nozīmē, ka gadu desmitiem šī teritoriju lielā mērā palikusi neskarta un tādējādi kļuvusi piemērota slepenām darbībām stratēģiski nozīmīgā Baltijas jūras daļā starp Zviedriju, Somiju un Baltijas valstīm.
Vācijas mediju ziņojumā arī paustas raizes par plašākām bažām saistībā ar Krievijas zemūdens sensoru programmām. Pētījumā teikts, ka Rietumu izmeklētāji Baltijas reģionā ir identificējuši gadījumus, kad ir atrastas Krievijas tipa hidroakustiskās ierīces. Kā raksta ziņojuma autori, Lietuva 2024. gada sākumā publicēja fotoattēlu, kurā redzams, ka Kuršu kāpā atrasts, iespējams, Krievijas izcelsmes hidroakustisks sonārs, un drošības ziņojumi norāda uz līdzīgiem atradumiem Lietuvā, Lielbritānijā, Īrijā un Latvijā.
Somijas robežsardze atteicās sniegt operatīvo informāciju par novērojumiem, norādot, ka tā neatklāj informāciju par novērošanas pasākumiem. Igaunijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka tā kopā ar sabiedrotajiem uzrauga notikumu attīstību Baltijā.