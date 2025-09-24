Zelenskis: "Krievija NATO gaisa telpā palaiž dronus, lai izpētītu alianses pretgaisa aizsardzības sistēmas!"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzstājoties ANO Drošības padomes sanāksmē Ņujorkā, pauda, ka Krievija NATO gaisa telpā palaiž dronus, lai izpētītu alianses pretgaisa aizsardzības sistēmas un atrastu vājās vietas.
"Tā centīsies atrast vājās vietas Eiropā, NATO valstīs, tā centīsies to darīt," sacīja Zelenskis. "Viņš izmantos dažāda veida tāldarbības dronus, lai redzētu, cik sagatavota ir Eiropa," pauda Ukrainas prezidents.
Tāpat Zelenskis ANO Drošības padomes sanāksmē uzsvēra, ka Krievija ārvalstīs parādās tikai tādēļ, lai iegūtu laiku karadarbības turpināšanai. "Krievijas pārstāvis ir šeit, bet, protams, viņš nav tas, kurš pieņem reālus lēmumus. Šis cilvēks baidās sēsties aci pret aci ar Ukrainu un pasauli un atklāti atzīt, ka vēlas tikai karu. Bet Putins sūta delegātus, kuri nespēj un nevēlas apturēt asinsizliešanu, un, kad viņš parādās ārzemēs, Pekinā vai citur, tas ir tikai, lai iegūtu laiku slepkavībām, izliekoties, ka cenšas panākt diplomātiju," sacīja Zelenskis.
Runājot par Zelenska sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Ukrainas prezidents norāda, ka abi esot pārrunājuši "dažas labas idejas", kā panākt mieru, un Zelenskis runājis ar viņu un citiem līderiem par kopīgu gaisa telpas aizsardzības sistēmu.
"Ja mēs varētu nostiprināt mūsu gaisa telpu ar kopīgu sistēmu, kas bloķētu Krievijas raķetes un bezpilota lidaparātus, tas piespiestu Krieviju pārtraukt savus gaisa uzbrukumus," viņš piebilda.