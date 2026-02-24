Makrons: Šis karš Krievijai ir trīskārša neveiksme - militārā, ekonomiskā un stratēģiskā ziņā
Pret Ukrainu izvērstais karš "Krievijai ir trīskārša neveiksme", otrdien, apritot ceturtajai gadskārtai kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
"Šis karš Krievijai ir trīskārša neveiksme - militārā, ekonomiskā un stratēģiskā ziņā," platformā "X" norādīja prezidents.
"Kādu dienu krievi sapratīs viņu vārdā pastrādātā nozieguma milzu apmēru, ieganstu bezjēdzību un postošo ilgtermiņa ietekmi uz viņu valsti," atzina Makrons.
Francijas prezidents uzsvēra, ka Ukraina ir pretojusies, neskatoties ne uz ko.
"Četri gadi sagrautu dzīvju, vardarbības, izvarošanas, spīdzināšanas, kara noziegumu un terora," atgādināja Makrons. "Bet tie ir četri gadi, kuros Ukraina ir izturējusi un pretojusies."
Vēlāk otrdien, runājot ar kolēģiem labas gribas koalīcijā, Makrons tomēr brīdināja, ka ir skeptisks attiecībā uz miera panākšanu Ukrainā īstermiņā.
"Ir pareizi turpināt šīs miera sarunu iniciatīvas," norādīja prezidents, atzīstot, ka "no Krievijas puses nav vēlmes panākt mieru".
Iepriekš Makrons atgādināja, ka vairāk nekā 1,2 miljoni Krievijas karavīru ir ievainoti vai nogalināti. "Tas ir lielākais Krievijas upuru skaits kaujaslaukā kopš Otrā pasaules kara."
Makrons solīja turpināt atbalstīt Ukrainu un noteikt vairāk sankciju pret Krieviju.
"Lai Ukraina spētu izturēt un lai Krievija saprastu, ka laiks nav tās pusē," viņš piebilda.
"Attiecībā uz tiem, kas domā, ka var cerēt uz mūsu nogurumu - viņi maldās," uzsvēra Francijas prezidents.