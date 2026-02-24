Roberta Metsola: “Ir pagājuši četri gadi, un Eiropas Parlaments nav pievīlis Ukrainu"
Otrdien, Krievijas pilna mēroga iebrukuma ceturtajā gadadienā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ārkārtas plenārsēdē uzrunāja Eiropas Parlamenta deputātus. Atklājot plenārsēdi, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola pauda, ka Eiropas Parlaments nav pievīlis Ukrainu.
Plenārsēdēs laikā Roberta Metsola sacīja: “Ir pagājuši četri gadi, un Eiropas Parlaments nav pievīlis Ukrainu. Jo mēs zinām, ka tad, kad mēs esam kopā, Ukraina un Eiropa ir spēcīgas. Ukrainas drošība ir Eiropas drošība, Ukrainas brīvība ir Eiropas brīvība, un Ukrainas nākotne ir Eiropā.”
Uzrunājot deputātus attālināti no Kijivas, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicās par Eiropas Parlamenta pastāvīgo atbalstu Ukrainai, sakot: “Mēs patiesi jūtam, ka daudziem eiropiešiem rūp, kas notiks ar Ukrainu (..), mēs neizvēlējāmies šo karu, mēs to neizraisījām un darām visu iespējamo, lai to apturētu.” Viņš uzsvēra, ka Vladimira Putina “garīgi nestabilā diktatūra” Maskavā agresīvi apdraud gan tās kaimiņvalstis, gan Eiropu, un ka Putins vienkārši nespēj pieņemt vienkāršu faktu: “citur cilvēki var dzīvot citādi un baudīt dzīvi, kuru nav izvēlējies viņš.”
Zelenskis arī uzsvēra, ka Ukrainai ir vajadzīgas drošības garantijas, lai neļautu Krievijai turpināt agresiju Eiropā. Pievēršoties “transatlantiskajai vienotībai un sadarbībai pašreizējos apstākļos”, viņš teica, ka ir pateicīgs ikvienam, kas strādā, lai saglabātu šo globāli svarīgo saikni.
Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka ir svarīgi īstenot ES aizdevumu Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā un noteikt Ukrainai skaidru datumu dalībai ES. Ja nav datuma un garantijas, "Putins atradīs veidu, kā bloķēt Ukrainu gadu desmitiem, šķeļot jūs, šķeļot Eiropu," viņš piebilda.
Ukrainas prezidents teica, ka Eiropai beidzot ir jāsaprot, kas pilda Krievijas kasi un ļauj Putinam turpināt karu. Viņš aicināja noteikt stingras sankcijas, izbeigt Eiropas atkarību no Krievijas enerģijas, izolēt Krievijas bankas no Eiropas, apkarot izvairīšanos no sankcijām un Maskavas ēnu floti un liegt Krievijas kara noziedzniekiem ieceļot Eiropā.
Rezolūcijā, ko deputāti pieņēma pēc Zelenska runas un debatēm, Parlaments stingri nosoda Krievijas nelikumīgo un nepamatoto agresijas karu pret Ukrainu, raksturojot to kā klaju starptautisko tiesību un ANO Statūtu pārkāpumu. Deputāti arī norāda, ka gaidāmajam Ukrainas un Krievijas miera nolīgumam ir jāparedz stingras un ticamas drošības garantijas Ukrainai, kas būtu salīdzināmas ar NATO 5. pantu un Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punktu.
Rezolūcijā Parlaments apstiprina, ka Ukrainas nākotne ir ES. Tajā ieteikts paātrināt Ukrainas integrāciju vienotajā tirgū un ar institucionālām reformām paātrināt ES gatavošanos turpmākai paplašināšanai.
Rezolūcijā arī aicināts pastiprināt sankcijas pret Krieviju un turpināt Eiropas atsaistīšanu no Krievijas enerģijas.