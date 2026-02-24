Krievijā sāk beigties pasažieru lidmašīnas
Krievijas civilā aviācija saskaras ar arvien lielāku lidmašīnu trūkumu. Rietumu sankcijas ir apturējušas jaunu lidmašīnu un rezerves daļu piegādes, savukārt vietējā aviācijas rūpniecība nespēj pietiekamā tempā aizstāt novecojošo avioparku.
Vairāk nekā 80 procenti pasažieru lidmašīnu, ko izmanto Krievijā, ir Rietumu ražojuma, galvenokārt "Boeing" un "Airbus". Sankcijas traucē gan jaunu lidmašīnu iegādi, gan oficiālo rezerves daļu piegādi.
Lai arī Krievijas aviokompānijām izdevās daļēji apiet sankcijas, izmantojot starpniekus trešajās valstīs, šāds risinājums ir ārkārtīgi dārgs un ilgtermiņā nedrošs, raksta "Kauppalehti".
Krievijas valdība uz šo problēmu reaģēja ar ambicioziem solījumiem. Prezidents Vladimirs Putins jau 2023. gadā apstiprināja, ka līdz 2030. gadam ir plānots saražot 1000 jaunas lidmašīnas.
Tomēr aviācijas eksperti uzskata šos mērķus par pilnīgi nereālistiskiem un norāda, ka pēc kara sākuma komerciālajā ekspluatācijā praktiski nav nonākušas nevienas jaunas Krievijā ražotas lidmašīnas.
Lielākā problēma Krievijas aviācijas ražotājiem ir saistīta ar tehnoloģijām. Jau pirms kara vietējo komponentu īpatsvars daudzos modeļos bija zems. Piemēram, lidmašīnā "Sukhoi Superjet 100", kas paredzēta īsiem un vidējiem attālumiem, vietējo komponentu īpatsvars veidoja tikai apmēram 30 procentus, turklāt tajā tika izmantots dzinējs, kas ražots Francijā.
Pēc sankciju ieviešanas, ražotāja paziņojumā teikts, ka vietējo komponentu īpatsvars ir palielināts līdz 100 procentiem, un lidmašīna tiek pārdota ar nosaukumu "Sukhoi Superjet New". Tomēr problēma ir tā, ka Krievijas dzinēja PD-8 sertifikācija vēl nav pabeigta, kas nozīmē, ka lidmašīna vēl nav gatava pilnvērtīgai ekspluatācijai.
Līdzīgas grūtības piedzīvo arī vidējā attāluma lidmašīnas MS-21 izstrādes programma. Lidmašīnas izstrāde sākās jau 2009. gadā, un pirmais lidojums sākotnēji bija plānots uz 2016. gadu.
Oriģinālais amerikāņu dzinējs "Pratt & Whitney" tika aizstāts ar Krievijas dzinēju PD-14, un daudzi Rietumu komponenti tika nomainīti ar vietējiem. Tomēr tas noveda pie būtiska svara pieauguma – aptuveni par sešām tonnām – un samazināja lidmašīnas lidojuma attālumu no 5100 līdz 3830 kilometriem.
Salīdzinājumam, "Airbus" lidmašīnai, kas pieder pie tāda paša klases, lidojuma attālums ir aptuveni 6000 kilometri.
Tālajiem maršrutiem paredzēto lidmašīnu trūkums
Krievijas aviokompānijām īpaši akūta problēma ir tālajiem maršrutiem paredzēto lidmašīnu trūkums. Pašreiz ekspluatācijā ir tikai dažas "Airbus A350" lidmašīnas un dažas vecākas "Boeing 747" lidmašīnas. Vietējās alternatīvas šajā segmentā praktiski nav.
Saskaņā ar ekspertu aplēsēm pirmās pilnīgi Krievijā ražotās lidmašīnas "Superjet" un MS-21 varētu nonākt aviokompānijās gada vai divu laikā, taču tikai tad, ja izmēģinājuma lidojumos un sertifikācijā nebūs radušies jauni traucējumi. Līdz šim sertifikācijas process ir kavējies, un termiņi ir vairākkārt pārcelti.
Pēc drošības apsvērumiem valdībai ir arī rezerves plāns: atjaunot ražošanu lidmašīnām, kas tika projektētas pirms desmitgadēm, piemēram, Tu-214, kuru agrāk ražoja Kazaņā.
Neatkarīgie eksperti izturas pret šo plānu ar skepsi, uzskatot veco modeļu atdzimšanu par lieku resursu tērēšanu, kas nespēs atrisināt struktūras problēmas Krievijas civilo aviāciju.
Galu galā Krievijas aviācijas nozare saskaras ar situāciju, kurā Rietumu lidmašīnas noveco, jaunas tās nomaina ar aizkavēšanos, un ambiciozie solījumi neatbilst reālajām tehnoloģiskajām un ražošanas iespējām.