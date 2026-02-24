Krievijas armijā aizliegta "Max" lietošana: pat okupanti neuzticas Kremlim piederošajam ziņojumapmaiņas rīkam
Krievijas okupācijas armijai aizliegts izmantot ziņojumapmaiņas lietotni "Max", ņemot vērā problēmas ar šī valsts rīka drošību.
Krievijas bruņotie spēki ir sākuši izplatīt pavēles, kas aizliedz Krievijas valsts pārvaldītās ziņojumapmaiņas lietotnes "Max" lietošanu. Šis resurss tiek uzskatīts par pārāk nedrošu, lai tajā glabātu militāros noslēpumus. Pirmais, kas par to ziņoja, bija pazīstamais Z blogeris Iļja Tumanovs ("Fighterbomber"), kurš ir pietuvināts Krievijas Gaisa spēkiem.
"Sakarā ar "Telegram" apspiešanu ar visiem pieejamajiem līdzekļiem Laosas karaspēks (kā Tumanovs dēvē Krievijas bruņotos spēkus - red.) saņēma pavēli, kas aizliedz pasaulē drošākās nacionālās ziņojumapmaiņas lietotnes lietošanu un instalēšanu," rakstīja krievu propagandists.
Tumanovs arī apgalvoja, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem tiek solīts izveidot jaunu drošu ziņojumapmaiņas lietotni. Šo informāciju apstiprināja neatkarīgais Krievijas izdevums "Meduza", atsaucoties uz avotu Krievijas bruņotajos spēkos. Saskaņā ar šī avota teikto, pavēle patiešām pastāv un ir saistīta ar "Max" neuzticamību.
Jāatzīmē, ka Kremlis aktīvi uzspiež krieviem "Max", pozicionējot platformu kā drošu nacionālu risinājumu.
2026. gada februāra sākumā Kremlis ievērojami ierobežoja Krievijā ziņojumapmaiņas lietotni "Telegram", atsaucoties uz uzņēmuma atteikšanos pilnībā ievērot Krievijas likumus, rīku esamību nelikumīgai datu iegūšanai un ziņojumapmaiņas lietotnes izmantošanu teroristu uzbrukumu sagatavošanā.
Šis lēmums izraisīja sāpīgu reakciju Krievijas bruņotajos spēkos. Tika atklāts, ka ziņojumapmaiņa ir galvenais Krievijas okupācijas armijas saziņas līdzeklis. Maskava cenšas mazināt "Telegram" nozīmi, izplatot ziņas, ka Krievijas bruņotie spēki it kā izmanto noslēpumainu, ļoti uzticamu Aizsardzības ministrijas tehnoloģiju. Tomēr pastāv nopietns pamats uzskatīt, ka šāda tehnoloģija patiešām pastāv. Situācija ar komunikācijām Krievijas armijā liecina par pieaugošu plaisu starp propagandas apgalvojumiem un realitāti. Aizliegumu un ierobežojumu laikā armija joprojām ir atkarīga no civilām platformām, un mēģinājumi piedāvāt alternatīvu šķiet vairāk kā informācijas kampaņa, nevis ilgtspējīgs tehnisks risinājums.