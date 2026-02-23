Vardarbības plosītā Meksika raida armiju pret narkokarteļiem, kad līdz futbola Pasaules kausa sākumam vairs tikai trīsarpus mēneši
Meksika nosūtījusi vairākus tūkstošus karavīru, lai noslāpētu narkokarteļu kaujinieku sarīkoto vardarbības vilni pēc Halisko Jaunās paaudzes karteļa (CJNG) bosa un Meksikas visvairāk meklētā noziedznieka Nemesio "El Menčo" Osegeras Servantesa likvidēšanas. Tas viss notiek laikā, kad Meksika kopā ar ASV un Kanādu jau šovasar rīkos Pasaules kausa izcīņu futbolā.
Meksikas aizsardzības ministrs Rikardo Trevija paziņojis, ka pirmdien uz Meksikas rietumiem nosūtīti papildu 2500 karavīru, bet kopumā tur atrodas jau ap 9500 karavīru.
Jau tā nemierīgajā Meksikā, kur aktīvi darbojas vairāki ļoti ietekmīgi narkokarteļi, uzliesmoja vardarbība pēc tam, kad armijas operācijā tika nogalināts viens no ietekmīgākajiem valsts narkobaroniem "El Menčo". Uz 59 gadus vecā narkobarona pēdām specvienība nokļuva, kad viņš bija devies uz randiņu ar savu draudzeni. Boss tika ievainots sadursmē ar karavīriem Halisko štata Tapalpā, un nomira, kad viņu transportēja lidmašīnā uz Mehiko. Operācijā tika nogalināti vismaz seši viņa miesassargi, bet trīs Meksikas armijas karavīri guva ievainojumus, paziņoja Aizsardzības ministrija.
Par viņa notveršanu bija izsolīta 15 miljonu dolāru atlīdzība. Armijas svētdienas paziņojumā teikts, ka operācija veikta, līdzās Meksikas operatīvajai informācijai izmantojot arī "papildu informāciju" no ASV iestādēm. Osegera ir viens no ietekmīgākajiem Meksikas narkobaroniem, kas likvidēti vai notverti kopš Sinaloa karteļa dibinātāju Hoakina "El Čapo" Gusmana un Ismaela Sambadas sagūstīšanas. Abi šobrīd izcieš sodu ASV.
Tiek ziņots, ka vardarbība pārņēmusi vismaz 20 no Meksikas 31 štata. Sadursmēs Halisko štatā dzīvību zaudējuši vismaz 25 Meksikas Nacionālās gvardes locekļi, paziņojis drošības ministrs Omars Garsija Arfučs. Nemieros dzīvību zaudējušo skaitā ir arī viens cietuma uzraugs, viens štata prokuratūras darbinieks un 30 “El Menčo” vadītā narkokarteļa locekļu.
Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma uzslavēja armijas rīcību nekārtību novēršanā un paziņoja, ka kaujinieku veiktā ceļu bloķēšana līdz pirmdienas rītam tika likvidēta. Tomēr desmitiem banku un vietējo uzņēmumu ir pamatīgi cietuši pēc tam, kad karteļa locekļi tos aizdedzināja. Daudzu pilsētu ielas svētdien bija tukšas, jo vietējās varas iestādes aicināja iedzīvotājus patverties savās mājās.
Jāpiebilst, ka Pasaules kausa izcīņa notiks no 11. jūnija līdz 19. jūlijam, bet Halisko štata galvaspilsētā Gvadalaharā paredzēts rīkot četras grupu spēles. 48000 vietu “Estadio Guadalajara” stadionā pirmā spēle notiks jau 11. jūnijā, kad A grupā Dienvidkoreja spēlēs pret Čehiju, Dāniju, Ziemeļmaķedoniju vai Īriju (martā paredzētas Eiropas atlases zonas izslēgšanas spēles). 18. jūnijā Meksika spēlēs pret Dienvidkoreju, 23. jūnijā K grupā Kolumbija mērosies spēkiem ar Kongo DR, Jamaiku vai Jaunkaledoniju (martā paredzētas starpkontinentālās atlases spēles), bet 26. jūnijā H grupas milžu cīņā Urugvaja spēlēs pret Spāniju.