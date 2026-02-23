Meksikā plosās vardarbība, narkomafijai atriebjoties pēc karteļa līdera "El Menčo" likvidēšanas
Meksikas armijas operācijā nogalināts viens no ietekmīgākajiem valsts narkobaroniem Nemesio "El Menčo" Osegera, svētdien pavēstīja bruņotie spēki. 59 gadus vecais Halisko Jaunās paaudzes karteļa (CJNG) vadonis tika ievainots sadursmē ar karavīriem Tapalpas pilsētā, Halisko štatā, un nomira, kad viņu transportēja lidmašīnā uz Mehiko, teikts armijas paziņojumā.
Par viņa notveršanu bija izsolīta 15 miljonu dolāru atlīdzība.
Bruņoti kaujinieki, atriebjoties par uzbrukumu, ar degošām automašīnām nobloķēja vairāk nekā 20 ceļu Halisko štata rietumos, kur atrodas arī Tapalpa. Vardarbība izplatījās arī citos štatos.
Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma aicināja iedzīvotājus saglabāt mieru un norādīja, ka centrālā valdība sadarbojas ar štatu varasiestādēm.
Osegera ir viens no ietekmīgākajiem Meksikas narkobaroniem, kas likvidēti vai notverti kopš Sinaloa karteļa dibinātāju Hoakina "El Čapo" Gusmana un Ismaela Sambadas sagūstīšanas. Abi šobrīd izcieš sodu ASV.
Armijas svētdienas paziņojumā teikts, ka operācija veikta, līdzās Meksikas operatīvajai informācijai izmantojot arī "papildu informāciju" no ASV iestādēm.
Jāpiebilst, ka šovasar Meksika kopā ar ASV un Kanādu rīkos Pasaules kausa izcīņu futbolā.