Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Mārlija dzīvesstāsts, drāma "Ēdenē" un liktenigā nakts uz "Titānika"
"Tet+" izklaides platformā šonedēļ skatieties drāmas "Ēdene" un "Bobs Mārlijs: One Love", kā arī seriālu "Diena, kad nogrima Titāniks".
Utopija vai elle
"Ēdene" ir drāma, kas balstīta patiesos notikumos Galapagu salās. Tā pēta, kā cilvēku ideāli saduras ar realitāti, kad utopiska kopiena pārvēršas haosa un nodevības perēklī.
1939. gads. Viena no Galapagu salām kļūst par patvērumu cilvēku grupai, kura vairs nevēlas dzīvot civilizācijā. Taču trauslais līdzsvars tiek izjaukts, kad komūnai pievienojas skandalozā Baronese. Viņas intrigas pārvērš debesu mājvietu par ciešanu un sazvērestību salu. Saspīlējums sasniedz kulmināciju un noved pie virknes šausminošu slepkavību, kuru noslēpums joprojām nav atrisināts.
Režisors Rons Hovards filmā atgriežas pie savas iecienītās tēmas – cilvēka izturības robežām. Balstoties uz patiesiem notikumiem, filma seko vācu pāra ceļam uz Floreanas salu Galapagu arhipelāgā, kur viņi cer izbēgt no sabiedrības un dzīvot harmonijā ar dabu. Taču viņu vientulību drīz pārtrauc citi kolonisti, un drīz vien šī Ēdene pārvēršas psiholoģiskā kaujas laukā. "Ēdene" ir vizuāli iespaidīga, bet emocionāli sarežģīta filma, kas jautā: vai cilvēks spēj radīt paradīzi vai vienmēr to iznīcina? Tā nav viegla skatāmviela, bet tiem, kas meklē psiholoģisku spriedzi un morālas dilemmas, tā piedāvā daudz pārdomāt. Lomās: Holivudas zvaigznes Džūds Lo, Ana de Armasa, Vanesa Kērbija un Sidnija Svīnija.
Mārlija dzīvesstāsts
Filma "Bobs Mārlijs: One Love" svin leģendārā mūziķa, kurš ar savu mīlestības un vienotības vēstījumu iedvesmojis visu pasauli, dzīvi.
Šis ir Boba dzīvesstāsts, kas atklāj gan grūtības, gan priekpilnus mirkļus un viņa revolucionārās mūzikas ceļu apkārt pasaulei. Filma tapusi sadarbībā ar Mārliju ģimeni, un galveno lomu filmā atveido Kingslijs Ben-Adirs. Biogrāfisko muzikālo drāmu "Bobs Mārlijs: One Love" skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Titāniks tūlīt grims!
"Titanic Sinks Tonight" ir seriāls, kas stāsta par visiem zināmo katastrofu, taču dara to ar mūsdienīgu, emocionāli piesātinātu un reizē ironiski pašapzinīgu skatījumu.
Stāsts sākas brīdī, kad Atlantijas okeāna nakts vēl ir mierīga, bet spriedze jau virmo – ne tikai kuģa tēraudā, bet arī cilvēku attiecībās. Seriāls nevis atkārto vēsturisko notikumu hronoloģiju, bet gan izmanto to kā fonu, lai izceltu personīgos likteņus, kas saduras, saplūst un sabrūk tieši tāpat kā leģendārais kuģis.
Centrā ir četri galvenie varoņi, kuru dzīves šķietami nejauši savijas vienā liktenīgā naktī. Jaunā žurnāliste Elīza dodas ceļojumā, lai pierādītu sevi pasaules acīs, taču atklāj, ka patiesība bieži vien ir sarežģītāka par skaistu stāstu. Inženieris Džeimss, kurš pats piedalījies kuģa būvniecībā, cīnās ar vainas sajūtu un profesionālo godu, kad sāk saprast, ka “negrimstošais” kuģis nav tik drošs, kā solīts. Augstākās sabiedrības pārstāve Vivjena slēpj laulības sabrukumu aiz perfektas fasādes, bet viņas kalpone Marta pirmo reizi dzīvē sajūt, ka varētu būt pelnījusi ko vairāk, nekā būt klusa ēna citu cilvēku dzīvēs. Seriāla veidotāji to radījuši, iedvesmojoties no "Titānika" katastrofā izdzīvojušo stāstiem, vēstulēm un intervijām.