Iedvesmas diena vecākiem
Splendid Palace29. marts10:00–17:00
Stipri vecāki veido stipras ģimenes.
“Iedvesmas diena vecākiem” ir īpašs vienas dienas pasākums, kas pulcē kopā uz izaugsmi vērstus vecākus dodot viņiem iespēju satikt Latvijā zināmus lektorus, praktiķus un personības, lai kopā runātu par svarīgāko ģimenēs – attiecībām, bērnu audzināšanu, emocionālo veselību, robežām, izdegšanu, iedvesmu un apzinātu dzīvi.
Šajā dienā uz skatuves kāps:
Ieva Florence-Vīksne, Uģis Kuģis, Jānis Jarāns, Iveta Simsone, Vita Dūra Klieče, Ilze Dzene, Mārtiņš Pļaviņš, Jānis Viegliņš, Māra Ozola, Jūlija Vanka, Ildita Jansone, Simona Dimanta, Elīza Bērziņa, lai iedvesmotu un iedrošinātu sanākušos skatītājus, ka būt par vecākiem dažkārt nav viegls uzdevums, taču tā noteikti ir viena no skaistākajām pieredzēm, ko cilvēks var gūt.
Tevi sagaida:
- atklātas sarunas par vecāku lomu mūsdienās
- praktiski ieteikumi ikdienai
- pieredzes stāsti un personīgi atklājumi
- drosme būt nepilnīgam, bet īstam
- iedvesma, kas paliek arī pēc pasākuma
Šī būs diena, kurā uzlādēties, paskatīties uz savu vecāku lomu no jauna skatpunkta un atcerēties – arī vecākiem vajag atbalstu, sapratni un iedvesmu.
Biļetes uz pasākumu pieejamas platformā Bezrindas.lv.
Īpašs piedāvājums portāla mammamuntetiem.lv lasītājiem:
Ievadot kodu “iedvesma”, biļetēm tiek piemērota 20% atlaide.
Ja ģimene jums ir vērtība — šī diena būs ieguldījums tajā.
Tiekamies pasākumā.