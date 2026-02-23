Tumsā, badā un aukstumā: Jūrmalā kādai sievietei atsavina 25 šausmīgos apstākļos turētus suņus. VIDEO
Jūrmalā no kādas sievietes īpašuma izņemti 25 sliktos apstākļos turēti suņi, kas šobrīd atkopjas dzīvnieku patversmē "Labās mājas".
Par to vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Ķepa uz sirds". Patversmes vadītāja Astrīda Kārkliņa stāsta, ka dzīvnieku turēšanas apstākļi bijuši briesmīgi – suņi atradušies aukstā mājā bez elektrības un ūdens, ar aizvērtiem logiem, pilnīgā tumsā un netīrībā. Dzīvnieki bijuši izbadējušies, ar parazītiem, dažiem suņiem nagi bijuši izauguši tik gari, ka apgrūtinājuši stāvēšanu.
Patlaban suņiem tiek sniegta nepieciešamā aprūpe, tie tiek ārstēti, attārpoti un pabaroti. Tā kā dzīvnieki ilgstoši dzīvojuši izolācijā, tie ir ārkārtīgi bailīgi un nesocializēti. Glābēji brīdina, ka īpaši grūti būs adaptēties piecus līdz sešus gadus vecajiem suņiem, kuriem var saglabāties uzvedības problēmas.
Sieviete, no kuras īpašuma suņi izņemti, glābējiem un likumsargiem ir jau iepriekš zināma. 2023. gadā no citas viņas adreses jau tika izņemts liels skaits dzīvnieku un nogādāts patversmē.