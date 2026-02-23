Enerģētikas nozarē klientu smaids ir retums - līdz Latvijā ienāca Enefit
Enerģētika parasti asociējas ar sarežģītiem līgumiem un sajūtu, ka paliec viens ar savu rēķinu. Mēs Latvijā ienācām, lai to mainītu un parādītu, ka enerģētikas uzņēmums var būt cilvēcisks un atsaucīgs. Mēs saprotam, ka mūsu darbs nav tikai elektrība, bet gan atbalsts, kas nepieciešams, kad rodas jautājumi. Tāpēc mūsu speciālisti ir pieejami katru darbadienu no 8.00 līdz 20.00 – laikā, kad Jums tas ir visērtāk.
Šādu pieeju pozitīvi vērtē arī mūsu klienti: 8 no 10 klientiem atzīst, ka mūsu speciālisti tiešām pārzina savu jomu un palīdz ātri. Mums nav svarīgi atrunāties ar standartfrāzēm – mums ir svarīgi, lai klients saņem skaidru atbildi un risinājumu, nevis kārtējo tehnisko skaidrojumu, ko grūti saprast.
Skaitļi aiz tā visa ir lieli, bet aiz katra no tiem ir dzīvs cilvēks. 2025. gadā mēs atbildējām uz 107 123 zvaniem. Reizēm saruna ir īsa, bet, ja situācija prasa, mēs nekad nepabeidzam zvanu par ātru – mūsu garākā saruna pērn ilga gandrīz 54 minūtes. Tāpat esam uzrakstījuši atbildes uz vairāk nekā 18 tūkstošiem e-pastu, lai neviena vēstule nepaliktu bez ievērības.
Mēs ticam, ka enerģijai jābūt ne tikai saprotamai, bet arī ilgtspējīgai. Tāpēc visa elektrība, ko Enefit tirgo mājokļiem, ir tikai zaļa – ražota no saules, vēja, ūdens un citiem atjaunīgajiem energo resursiem. Tāpat esam parūpējušies, lai arī līguma slēgšana aizņemtu mazāk par 2 minūtēm – to var ērti izdarīt mūsu mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Kad klients jūt, ka viss process ir pārdomāts un otrā pusē ir speciālists, kuram tiešām rūp rezultāts, parādās tas smaids, kas enerģētikā tik ilgi ir trūcis.
