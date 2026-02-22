Ģimene ziņoja par viņa pazušanu - atklājas detaļas par 21 gadu veco iebrucēju Trampa īpašumā
Vīrietis, kuru Slepenais dienests nošāva pēc neatļautas iekļūšanas ASV prezidenta Donalda Trampa īpašumā “Mar-a-Lago”, identificēts kā 21 gadu vecais Ostins Takers Mārtins no Ziemeļkarolīnas.
Dažas dienas pirms incidenta viņa ģimene policijai bija ziņojusi par jaunieša pazušanu, savukārt izmeklētāji uzskata, ka viņš pametis Ziemeļkarolīnu un devies uz dienvidiem, pa ceļam iegādājoties bisi, norādījis Slepenā dienesta pārstāvis Entonijs Guglielmi.
“Bises iepakojums tika atrasts viņa automašīnā,” sacīja Guglielmi. Vīrietis iebrauca “Mar-a-Lago” teritorijā pa ziemeļu vārtiem brīdī, kad no īpašuma izbrauca cits transportlīdzeklis, un viņu sastapa Slepenā dienesta aģenti.
Palmbīčas apgabala šerifs Riks Bredšovs preses konferencē sacīja, ka vīrietim stājušies pretī divi Slepenā dienesta aģenti un šerifa palīgs, kas pavēlējuši viņam nolikt bisi un degvielas kannu. "Tad viņš nolika degvielas kannu un pacēla bisi, gatavojoties šaut," sacīja Bredšovs, piebilstot, ka abi aģenti un šerifa palīgs atklājuši uguni, "lai neitralizētu draudus".
Izmeklētāji strādā pie aizdomās turētā psiholoģiskā profila izveides, bet iespējamais motīvs joprojām tiek noskaidrots.
Jautāts, vai aizdomās turētais bijis zināms tiesībsargājošajām iestādēm, Palmbīčas apgabala šerifs Riks Bredšovs atbildēja: “Šobrīd — nē.”
“Jautājums būs: vai viņam bija palīdzība? Vai bija iesaistīts kāds cits? Vai bija gaidošs transportlīdzeklis, lai viņu aizvestu?” televīzijas kanālam NewsNation sacīja Džons Iannarelli, bijušais FIB Feniksas nodaļas atbildīgais īpašais aģents.
Iannarelli norādīja, ka nākamie soļi būs rūpīgi pārbaudīt aizdomās turētā aktivitātes internetā, meklējot jebko, ko viņš varētu būt publicējis par prezidentu vai īpašumu.
Incidents noticis ap pulksten 1.30 (8.30 pēc Latvijas laika), kad vīrietis, kam bijusi bise un degvielas kanna, iekļuvis īpašumā.
Lai gan Tramps bieži pavada nedēļas nogales "Mar-a Lago", šī incidenta laikā viņš un pirmā lēdija Melānija Trampa atradās Baltajā namā.