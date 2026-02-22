Apšaude Trampa rezidencē Floridā: Slepenais dienests nošauj bruņotu iebrucēju
Slepenā dienesta darbinieki svētdien nošāvuši bruņotu vīrieti, kurš bija neatļauti iekļuvis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašumā "Mar-a-Lago" Floridas štata Palmbīčā, paziņoja Slepenais dienests.
Incidents noticis ap pulksten 1.30 (8.30 pēc Latvijas laika), kad vīrietis, kam bijis šaujamierocis un degvielas kanna, iekļuvis īpašumā.
Vīrieša neitralizēšanā piedalījušies Slepenā dienesta aģenti un policijas darbinieks. Lai gan Tramps bieži pavada nedēļas nogales "Mar-a Lago", šī incidenta laikā viņš atradās Baltajā namā.
Tas nav pirmais drošības incidents “Mar-a-Lago” – iepriekšējos gados īpašumā vairākkārt aizturēti cilvēki par neatļautu iekļūšanu, tostarp, piemēram, 2025. gadā ziņots par vīrieti, kurš mēģinājis pārvarēt žogu un iekļūt kluba teritorijā, kā arī agrāk bijuši skaļi gadījumi ar ielaušanās mēģinājumiem (tostarp 2019. gadā fiksēts atsevišķs pārkāpuma gadījums, bet 2020. gadā – situācija, kad cilvēki pārlēca sienai bēgot no policijas).