Tramps paziņo par peldošā hospitāļa nosūtīšanu uz Grenlandi
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka nosūtis Savienoto Valstu karaflotes peldošo hospitāli uz Grenlandi, jo šīs Dānijas autonomās teritorijas iedzīvotājiem esot vajadzīga medicīniskā palīdzība.
"Mēs nosūtīsim uz Grenlandi lielisku peldošo hospitāli, lai rūpētos par daudziem cilvēkiem, kas ir slimi un par kuriem tur netiek gādāts," Tramps ierakstījis savā platformā "Truth Social", nepaskaidrojot sīkāk, ko viņš ar to domājis.
"Tas ir ceļā!!!" viņš piebildis.
Ierakstam pievienots ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts attēls, kurā redzams ASV karaflotes peldošais hospitālis "Mercy" - 272 metrus garš kuģis, kas parasti ir dislocēts Klusā okeāna ostā Sandjego. Attēlā tas peld pretī sniegotiem kalniem pie apvāršņa.
Nav zināms, vai šo kuģi Tramps iecerējos nosūtīt uz Grenlandi. ASV karaflotē ir vēl viens peldošais hospitālis "Comfort", kas parasti atrodas Atlantijas okeāna ostā Norfolkā.
Katrs no šiem kuģiem var uzņemt apmēram 1000 pacientu.
Tramps ierakstā norādījis, ka kuģis tiks nosūtīts sadarbībā ar Luiziānas gubernatoru Džefu Lendriju, kuru viņš decembrī iecēla par savu īpašo sūtni Grenlandes jautājumos.
Komentējot Trampa paziņojumu, Dānijas aizsardzības ministrs Troelss Lunds Poulsens svētdien uzsvēra, ka Grenlandei nav nepieciešama medicīniskā palīdzība no citām valstīm.
"Grenlandes iedzīvotāji saņem nepieciešamo veselības aprūpi. Viņi to saņem vai nu Grenlandē, vai, ja viņiem nepieciešama specializēta ārstēšana, viņi to saņem Dānijā. Tātad nav tā, ka Grenlandē būtu vajadzīga īpaša veselības aprūpes iniciatīva," Dānijas raidorganizācijai DR sacīja Poulsens.
Viņš arī teica, ka nav informēts par iespējamo hospitālkuģa ierašanos.
"Tramps nepārtraukti tviīto par Grenlandi. Tāpēc šī neapšaubāmi ir starptautiskajā politikā ieviesušās jaunās normalitātes izpausme," piebilda Dānijas ministrs.
Janvārī pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti Tramps atteicās no draudiem izmantot militāru spēku, lai pārņemtu Grenlandi ASV kontrolē. Nepieciešamību kontrolēt Grenlandi Tramps pamato ar ASV nacionālās drošības interesēm. Tramps pēc sarunām ar Riti pavēstīja, ka panākta vienošanās par ietvaru, lai nodrošinātu lielāku ASV ietekmi Grenlandē, bet sīkāk par šo vienošanos nav zināms.