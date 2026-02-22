Ungārija draud bloķēt jauno ES sankciju paketi, ja Ukraina neatjaunos Krievijas naftas piegādi
Ungārija svētdien draudēja bloķēt jauno Eiropas Savienības (ES) sankciju paketi Krievijai un apturēt centienus palīdzēt Ukrainai, kamēr Ukraina neatjaunos Krievijas naftas piegādi Ungārijai pa cauruļvadu "Družba".
Jauno sankciju paketi iecerēts pieņemt ES ārlietu ministru sanāksmē Briselē pirmdien - dienu pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ceturtās gadadienas.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto svētdien sociālajos medijos publicētajā videoierakstā paziņoja, ka bloķēs sankciju paketi, apsūdzot Ukrainu, ka tā apzināti kavē Krievijas naftas piegādes pa naftas vadu "Družba". "Mēs nepiekritīsim 20. sankciju paketes pieņemšanai, jo jau iepriekš esam skaidri pateikuši - kamēr ukraiņi neatjaunos naftas piegādes uz Ungāriju, mēs neļausim apstiprināt viņiem svarīgus lēmumus," sacīja Sijārto.
Lai sankcijas tiktu apstiprinātas, 27 valstu blokam jāpieņem vienprātīgs lēmums.
Jau ziņots, ka piektdien Sijārto arī draudēja, ka Budapešta bloķēs plānoto ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, ja naftas piegāde pa cauruļvadu "Družba" netiks atjaunota.
Janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva apgalvo, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no ES sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontu.
Ungārija un Slovākija šonedēļ apturēja dīzeļdegvielas piegādes Ukrainai saistībā ar Krievijas naftas piegāžu traucējumiem.