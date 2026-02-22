Februāra izskaņā sinoptiķi brīdina par sniegu un atkalu
Februāra pēdējā nedēļā laika apstākļi Latvijā būs mainīgi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Sinoptiķi min, ka jaunnedēļ valsti šķērsos vairākas nokrišņu zonas, kas daudzviet atnesīs sniegu, bet, gaisa temperatūrai paaugstinoties, tas pāries slapjā sniegā. Vietām gaidāma arī atkala.
Nedēļas pirmajā pusē naktis vēl būs aukstas, un vietām termometra stabiņš noslīdēs zem -10 grādu atzīmes, bet dienās gaisa temperatūra daudzviet būs pozitīva. Kurzemē no ceturtdienas, 26. februāra, bet Latgalē no piektdienas, 27. februāra, diennakts vidējā gaisa temperatūra būs virs 0 grādu atzīmes, līdz ar to lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāms atkusnis.
Pirmdien, 23. februārī, laiks būs pārsvarā mākoņains. Nakts aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vien atsevišķos rajonos veidosies migla. Sākot no rīta, Latviju no dienvidrietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs sniegu, slapju sniegu, vietām valsts rietumos sniega sega pieaugs par 1-3 centimetriem. Vietām valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāma arī atkala.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Naktī gaiss atdzisīs līdz -7...-12 grādiem, savukārt piekrastē un rietumu rajonos nebūs aukstāk par -3...-8 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +1…-2 grādiem.
Nokrišņu zona turpinās šķērsot Latvijas teritoriju vēl arī otrdien, 24. februārī. Debesis būs pārsvarā mākoņainas un līdz dienas vidum, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos, snigs. Vietām iespējama arī atkala. Sniega segas biezums vietām pieaugs par 1-2 centimetriem. Pēcpusdienā debesis vietām skaidrosies. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -2…-7 grādu robežās, bet dienā gaiss iesils līdz +1…-2 grādiem.
Trešdien, 25. februārī, pastiprināsies anticiklona ietekme. Pieaugs atmosfēras spiediens, laiks būs sauss un ar lēnu vēju, kā arī plašā teritorijā mākoņi izklīdīs. Naktī uz ceturtdienu, 26. februāri, arī austrumu rajonos debesis skaidrosies, līdz ar to gaisa temperatūra varētu pazemināties līdz -12…-17 grādiem. Vietās, kur mākoņu būs vairāk, gaisa temperatūra gan naktīs, gan trešdien, 25. februārī, dienā saglabāsies -3…-8 grādu robežās, vien jūras piekrastē būs nedaudz siltāk.
Nedēļas otrajā pusē laika apstākļus noteiks ciklonu aktivitāte - mākoņu kļūs vairāk, un palaikam gaidāmi nokrišņi pārsvarā sniega un slapja sniega veidā. Gan dienās, gan naktīs lielākajā daļā valsts teritorijas gaisa temperatūra būs 0...+5 grādu robežās, līdz ar to plašākā teritorijā gaidāms atkusnis. Tomēr atsevišķās naktīs termometra stabiņš vēl noslīdēs zem 0 grādu atzīmes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvi