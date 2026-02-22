Pasaulē
Šodien 04:44
Beidzas olimpiāde, laiks jaunam karam? Pēdējās divas ziemas olimpiādes no trim apstiprinājušas šo baiso tendenci
Šodien noslēgsies ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā, un pār pasauli jau pārlaidusies iespējamā jaunā kara ēna. ASV prezidents Donalds Tramps 19. februārī paziņoja, ka desmit dienu laikā pieņems lēmumu par to, vai uzbrukt Irānai, taču pilnīgi iespējams, ka karš sāksies jau nākamnedēļ — pērn 19. jūnijā Tramps paziņoja, ka “divu nedēļu laikā” nolems par iespējamiem triecieniem, bet militārā operācija pret Irānas kodolobjektiem sākās jau 22. jūnijā. Spriežot pēc vērienīgajiem sakoncentrētajiem ASV spēkiem reģionā, diez vai tie tā arī paliks dīkstāvē.
Līdzšinējā statistika nevieš optimismu — jau divas ziemas olimpiskās spēles no pēdējām trijām ir beigušās ar kādas lielvaras uzbrukumu burtiski dažu dienu laikā, tiesa, līdz šim šis apšaubāmais “gods” piederējis tikai Krievijai.