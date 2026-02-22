Andu kalni kļuvuši par Kārļa Bardeļa mūžīgajām mājām - tur izkaisīti ceļotāja pelni
Andu kalnos, 6638 metru augstumā uz Incahuasi vulkāna smailes, izkaisīti pasaules apceļotāja un piedzīvojumu meklētāja Kārļa Bardeļa pelni.
“Mēs atvadāmies no Tevis šeit, Tavā pēdējā sasniegtajā kalnu virsotnē… 6638 metru augstumā, Incahuasi vulkāniskajā smailē, Andu kalnos, pa vidu starp divām “pasaulēm”, divām kontinenta daļām, starp diviem okeāniem… Lai šī gigantisko vulkānu viļņu un nerimstošo vēju zeme kļūst par mūžīgu mājvietu Tavam izziņas tiekšanās pārņemtajam nemiera garam,” pie video “Instagram” raksta Kārļa draugs, alpīnists Kristaps Liepiņš.
Pasaules apceļotājs un vairāku Ginesa rekordu īpašnieks Kārlis Bardelis mūžībā devās 17. novembra rītā. Iepriekš viņam tika konstatēts smadzeņu audzējs, un pērn 24. februārī, piedzīvojot insultu – plīsušu galvas asinsvadu, kas izraisīja ķermeņa labās puses paralīzi –, mediķi atklāja glioblastomu, vienu no agresīvākajām audzēja formām.
Savā "Instagram" ierakstā Bardeļa sieva rakstīja: “Mīļotais Kārlis nomira pirmdienas rītausmā manās un savas mammas rokās. Gada tumšākajā laikā, savu māju siltumā, vismīļākajiem cilvēkiem klātesot. Ir skumji, bet nav grūti — vieglums zinot, ka Kārļa ciešanas ir beigušās.”
Bardelis kļuva plaši pazīstams ar saviem ekstrēmajiem ceļojumiem, tostarp kā pirmais cilvēks pasaulē, kurš pārpeldēja Kluso okeānu ar airu laivu. Viņa drosme, neatlaidība un piedzīvojumu gars iedvesmoja tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē. Viņa atstātais mantojums – stāsti, pieredze un izcilie sasniegumi – paliks dzīvs vēl ilgi.
Pēdējā gaitā pavada pasaules apceļotāju Kārli Bardeli
Sestdien, 22. novembrī Rīgas krematorijas lielajā zālē notika atvadas no pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa.