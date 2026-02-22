Pārāk bieži sūta trauksmes ziņas? Aicina ierobežot šūnu apraides paziņojumus
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot noteikt stingrākus un skaidri definētus kritērijus šūnu apraides sistēmas izmantošanai, paredzot, ka paziņojumi tiek sūtīti tikai situācijās, kurās nepieciešama konkrēta un tūlītēja iedzīvotāju rīcība.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Dainis Ābols. Viņš norāda, ka kopš 2025. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta šūnu apraides sistēma sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, taču, viņaprāt, praksē sistēma tiek izmantota arī vispārīgu laikapstākļu paziņojumiem, kas neprasa no iedzīvotājiem nekādu konkrētu rīcību.
"Šāda pieeja rada risku, ka cilvēki pierod ignorēt šūnu apraides paziņojumus vai atslēdz tos savās ierīcēs, tādējādi samazinot sistēmas efektivitāti gadījumos, kad tā patiešām ir kritiski nepieciešama," teic Ābols, kā piemērus minot plūdus, bīstamu vielu noplūdes un evakuācijas.
Ja paziņojumi tiek sūtīti sistēmas testēšanas nolūkos, tad par to ir skaidri un nepārprotami jāinformē iedzīvotāji, līdzīgi kā tas tiek darīts trauksmes sirēnu pārbaudes gadījumā, pauž Ābols.
Viņš aicina noteikt stingrākus un skaidri definētus kritērijus šūnu apraides sistēmas izmantošanai, paredzot, ka paziņojumi tiek sūtīti tikai situācijās, kurās nepieciešama konkrēta un tūlītēja iedzīvotāju rīcība.
Tāpat iniciatīvas autors vēlas, lai tiek paaugstināti sliekšņi tam, kas uzskatāms par ārkārtas laikapstākļiem, kā arī visi testi tiek nepārprotami marķēti kā testi.
Ābols aicina izvērtēt citu valstu pieredzi, lai nodrošinātu sistēmas efektīvu un samērīgu izmantošanu.
Ieviešot šīs izmaiņas, Ābola ieskatā, sabiedrība saglabās uzticēšanos šūnu apraides sistēmai un reaģēs uz paziņojumiem situācijās, kad tas ir patiešām būtiski sabiedrības drošībai.