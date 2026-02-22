Olimpisko spēļu sieviešu kērlinga turnīrā triumfē Zviedrija.
Šodien 16:05
Zviedrijas sieviešu izlase kērlingā kļūst par četrkārtēju olimpisko čempioni
Zviedrijas sieviešu kērlinga izlase ar skipu Annu Haselborgu svētdien triumfēja Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Sieviešu turnīra finālā Zviedrija ar 6:5 desmit endos pārspēja Šveices komandu ar skipu Silvanu Tirinconi.
Zviedrietes par olimpiskajām čempionēm kļuva ceturto reizi, bet vēl pa diviem tituliem ir Kanādai un Lielbritānijai
Jau vēstīts, ka bronzas medaļas sestdien izcīnīja Kanādas sieviešu kērlinga izlase ar skipu Reičelu Homanu, ar rezultātu 10:7 pārspējot ASV komandu ar skipu Tabitu Pītersoni.
Pusfinālā Kanādas izlase ar rezultātu 3:6 zaudēja zviedrietēm, savukārt ASV komanda atzina Šveices izlases pārākumu, piekāpjoties ar 4:7.
Pirms četriem gadiem Pekinā šī gada finālistes tikās cīņā par bronzu, ar 9:7 uzvarot Zviedrijai, bet finālā Lielbritānija ar 10:3 guva virsroku pār Japānu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.