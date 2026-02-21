Slovākija un Ungārija izteikušas draudus Ukrainai
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka apturēs elektroenerģijas eksportu uz Ukrainu, ja Kijiva līdz 23. februārim neatjaunos Krievijas naftas piegādes. Tikmēr Ungārija šī paša iemesla dēļ draudējusi bloķēt plānoto Eiropas Savienības (ES) 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.
Fico paziņoja, ka gadījumā, ja Ukraina neatjaunos Krievijas naftas piegādes līdz 23. februārim, viņš dos rīkojumu attiecīgajiem Slovākijas uzņēmumiem tajā pašā dienā apturēt elektroenerģijas piegādes Ukrainai. "Ja [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelenskis domā, ka Slovākijas šantāža naftas dēļ tuvinās Ukrainu Eiropas Savienībai, viņš ļoti maldās," paziņoja Fico. Elektroenerģijas imports Ukrainā no Slovākijas 2026. gada februārī veidoja aptuveni 18% no Ukrainas kopējā importa apjoma.
Ungārija un Slovākija šonedēļ apturēja dīzeļdegvielas piegādes Ukrainai saistībā ar Krievijas naftas piegāžu traucējumiem. Ungārija arī ir draudējusi pārtraukt elektroenerģijas un gāzes eksportu uz Ukrainu, kā arī bloķēt plānoto Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, ja netiks atsāktas Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba".
Tikmēr Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto draudējis bloķēt plānoto Eiropas Savienības (ES) 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, ja netiks atsāktas Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba". Arī Ungārijas vēstnieks ES piektdien paziņoja, ka Budapešta iebilst pret to, ka ES uzņemas parāda saistības, ko garantē bloka kopējais budžets, lai Ukrainai piešķirtu aizdevumu, atsaucoties uz vairākiem avotiem, ziņoja laikraksts "Financial Times". Kā norādīja "Financial Times", lai lēmums tiktu īstenots, tas vienprātīgi jāapstiprina visām 27 ES dalībvalstīm.
Jau ziņots, ka janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva apgalvo, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras abas ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no ES sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontdarbus.
Kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā, gandrīz visas Eiropas valstis ir ievērojami samazinājušas vai pilnībā pārtraukušas Krievijas gāzes un naftas importu. Tikmēr Ungārija ir saglabājusi un pat palielinājusi Krievijas naftas un gāzes piegādes.